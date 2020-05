Obama hekelt Amerikaans coronabeleid: “Mensen aan de knoppen weten niet waarmee ze bezig zijn” SVM RL

17 mei 2020

01u52

Bron: ANP 3 UPDATE Barack Obama heeft in een online toespraak tot studenten de aanpak van de coronacrisis bekritiseerd. De Amerikaanse ex-president zei onder meer dat het in de Verenigde Staten aan leiderschap ontbreekt.

Volgens Obama heeft het gevreesde virus het "gordijn weggetrokken van de gedachte dat de mensen aan de knoppen weten waarmee ze bezig zijn". “Sommigen onder hen doen niet eens alsof ze verantwoordelijk zijn”, klonk het.

Obama noemde geen namen, maar onlangs haalde hij wel al hard uit naar het beleid van zijn opvolger Donald Trump. Diens behandeling van de epidemie noemde hij in een gesprek met oud-medewerkers een “absoluut chaotische ramp”.





Raciale ongelijkheid

Hij benadrukte tijdens zijn toespraak ook hoe de gezondheidscrisis de raciale ongelijkheid in Amerika onderstreept. En uitte zijn verontwaardiging over de dood van de 25-jarige Ahmoud Arbery, die 23 februari tijdens het joggen werd vermoord in Georgia. “Een ziekte als deze benadrukt alleen maar de onderliggende ongelijkheid en de extra lasten waarmee de zwarte gemeenschap in dit land te maken hebben gehad”, aldus Obama.

“We zien het in de onevenredige impact van Covid-19 op onze gemeenschap. Net zoals we het zien wanneer een zwarte man gaat joggen. En sommige mensen vinden dat ze hem kunnen stoppen en vragen stellen. En hem kunnen neerschieten als hij zich niet onderwerpt aan hun vraag”, vervolgde hij zonder Arbery bij naam te noemen.

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Georgia arresteerden begin deze maand twee verdachten voor de dood van de jogger. Het gaat om een 64-jarige witte oud-politieagent en diens zoon van 34. Ze verklaarden tegenover de politie dat zij hem aanzagen voor een inbreker.