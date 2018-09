Obama grapt over Trump tijdens peperdure speech in Amsterdam Redactie

28 september 2018

21u07

Bron: AD.nl 2 Barack Obama was vandaag in Amsterdam om over leiderschap te praten, niet over Donald Trump of actuele politieke onderwerpen. Toch refereerde de voormalige Amerikaanse president af en toe op een slinkse wijze kort aan zijn opvolger in het Witte Huis.

Een goede leider moet volgens Obama een goed verhaal vertellen, dat mensen uitlegt welke richting ze op moeten. "Feiten raken mensen niet zo veel, zeker niet in deze tijd", grapte de ex-president, waarna de zaal in lachen uitbarstte.



Ook vertelde Obama hoe hij er tijdens zijn bewind in slaagde geschikte mensen op belangrijke posten om hem heen neer te zetten. Vervolgens onderstreepte hij nog eens zijn rol bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. En die sterke banengroei in de Verenigde Staten, waar Trump zo trots op is: was die niet eigenlijk al ingezet toen diens voorganger aan het roer stond?

Feiten raken mensen niet zo veel, zeker niet in deze tijd Barack Obama tijdens zijn toespraak in Amsterdam

DENK

Het was niet voor iedereen weggelegd om Obama te zien te krijgen bij onze noorderburen. Hij fungeerde als de publiekstrekker op een groot evenement in AFAS Live, het vroegere Heineken Music Hall. De goedkoopste kaartjes kostten bijna 1.000 euro.



Overigens was niet iedereen blij met het hoge bezoek in de Nederlandse hoofdstad. Een duoraadslid van de Amsterdamse fractie van DENK riep via Twitter op om Obama naar het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen. "Ziek. Dan vermoord je duizenden onschuldige Pakistanen met je drone-programma en mag je dik cashen om over je misdaden te spreken", tweette DENK-politicus Sheher Khan.

Ziek. Dan vermoord je 1000den onschuldige Pakistanen met je drone programma en mag je dik cashen om over je misdaden te spreken.



Sleep #Obama beter naar het strafhof in Den Haag!#obama #obamaspeech #warcriminal pic.twitter.com/1tjLInhmCX Sheher Khan(@ S_Y_Khan) link

Peperdure speeches

Hoeveel Obama aan het optreden overhoudt, is niet duidelijk. Van Amerikaanse presidenten is bekend dat ze na hun presidentschap hoge bedragen vragen voor dit soort schnabbels. Bill Clinton is bijvoorbeeld ook een zeer gewild spreker. Hij verdient jaarlijks miljoenen dollars met zijn speeches. Obama zou voor sommige toespraken al zo'n 400.000 dollar hebben opgestreken.