Obama geeft vernietigende speech over Trump, zonder ook maar één keer zijn naam te noemen kv

17 juli 2018

20u50

Bron: Belga, Reuters, Business Insider 24 Zonder de Amerikaanse Republikeinse president Donald Trump letterlijk te vermelden, heeft zijn Democratische voorganger Barack Obama vandaag een speech gegeven waaruit zijn afkeur voor het beleid van Trump blijkt. Obama hield vandaag in Johannesburg voor duizenden toehoorders een toespraak ter ere van anti-Apartheidsstrijder Nelson Mandela. De in 2013 overleden winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zou woensdag 100 jaar geworden zijn.

Barack Obama maakte van de gelegenheid gebruik om zijn ongerustheid over het huidige politieke klimaat in de VS te uiten. "Autoritaire politiek is plots in opmars", aldus de Democraat. "Verkiezingen en een schijn van democratie worden gehandhaafd. Maar de machthebbers proberen elke instelling of norm die de democratie betekenis geeft, te ondermijnen".

Helaas lijkt de politiek vandaag vaak het concept van objectieve waarheid af te wijzen. Mensen verzinnen maar wat. Barack Obama

Fake news

Terwijl Trump vandaag weer eens uithaalde naar het "fake news", een uitdrukking die hij telkens bovenhaalt om kritische berichtgeving over hem te benoemen, haalde Obama in zijn toespraak aan dat de persvrijheid onder druk staat. Hij leek ook te verwijzen naar het feit dat de huidige president herhaaldelijk een loopje met de waarheid neemt. "Je moet in feiten geloven. Zonder feiten is er geen basis voor samenwerking", aldus Obama. "Helaas lijkt de politiek vandaag vaak het concept van objectieve waarheid af te wijzen. Mensen verzinnen maar wat."

"We zien het in de toename van door de staat gesponsorde propaganda. We zien het in verzinsels die door het internet aangedreven worden, en in het vervagen van de grenzen tussen nieuws en entertainment", zei Obama. "We zien het in het complete verlies van schaamte bij politieke leiders, die betrapt worden op een leugen en er dan nog een schepje bovenop doen en nog meer liegen."

Méér internationale samenwerking

Obama's toespraak volgt amper een dag na Trumps bezoek aan Europa, dat volgens hem "zijn cultuur verliest" omwille van de immigratie.

Je kan trots zijn op je eigen afkomst, zonder neer te kijken op de afkomst van iemand anders. Barack Obama

De ex-president maande zijn toehoorders aan om afstand te doen van racisme en "krankzinnig nationalisme". Landen die "doctrines van religieuze of raciale superioriteit" omarmen, worden uiteindelijk "geconsumeerd door burgerlijke of externe oorlog", waarschuwde hij. "Je kan trots zijn op je eigen afkomst, zonder neer te kijken op de afkomst van iemand anders", voegde hij eraan toe.

Hij haalde uit naar de extreemrechtse partijen in het Westen die hun "raciaal nationalisme nauwelijks verhullen". "Deze mensen, die zo gebrand zijn op het neerhalen van anderen en zelf een grote borst opzetten, zijn zo enggeestig. Er is iets waar ze gewoon bang voor zijn", aldus Obama. "We leven in vreemde en onzekere tijden", ging hij verder. "We hebben meer internationale samenwerking nodig, niet minder".

Ik geloof in de visie van Nelson Mandela ... van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Barack Obama

Hoop

De eens door Nelson Mandela aangevoerde strijd tegen discriminatie van mensen met een andere huidskleur moet volgens Obama voortgezet worden. "Dergelijke discriminatie blijft zowel in de Verenigde Staten als in Zuid-Afrika een feit", zei de oud-president.

Mandela heeft "mensen zonder bezit over de hele wereld hoop gegeven op een beter leven", zei Obama. "Ik geloof in de visie van Nelson Mandela ... van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Mandela is een 'reus in de geschiedenis'. Zelfs vanuit zijn kleine gevangeniscel heeft Mandela veel mensen -waaronder mezelf- geïnspireerd", zei Obama.

Nu is een goede tijd om je op te winden. Barack Obama

De Democraat moedigde jongeren aan het einde van zijn speech aan om politiek actief te blijven en het geloof te behouden in de democratie, ook al gaat het soms allemaal "erg traag" en is het bij tijden "frustrerend".

"Blijf geloven, blijf voortgaan, blijf bouwen, blijf je stem verheffen. Elke generatie heeft de kans om de wereld te herscheppen. Mandela zei dat jonge mensen indien ze opgewonden zijn in staat zijn om de torens van verdrukking neer te halen en de vlaggen van de vrijheid te hijsen. Nu is een goede tijd om je op te winden", concludeerde hij.