Obama geeft fundraiser Biden duw in de rug

24 juni 2020

Bron: Belga 0 De democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft tijdens een online fundraising 7,6 miljoen dollar opgehaald van ruim 175.000 kleinere donoren. Het event werd opgeluisterd door Barack Obama, de voormalige president onder wie Biden nog vicepresident was.

Zonder president Donald Trump bij naam te noemen, beschuldigde Obama diens regering ervan "actief verdeeldheid te promoten."

Het was de eerste keer dat Obama opdook voor een fundraiser voor zijn voormalige vice. Obama bleek lange tijd veeleer discreet, maar trad de voorbije weken uitdrukkelijker in het voetlicht na de dood van George Floyd, die een golf van protest tegen racisme en politiegeweld losweekte in de Verenigde Staten.

"Ik ben hier om te zeggen dat er hulp op komst is, op voorwaarde dat wij ons deel doen, want er is niemand in wie ik meer vertrouwen heb om de verwondingen van dit land te stelpen en het weer op de rails te zetten, dan mijn goede vriend Joe Biden", verklaarde de 44ste president van de Verenigde Staten, die nog steeds populair is in democratische middens.

Obama optimistisch

Wat Obama naar eigen zeggen optimistisch maakt, is de reactie in het hele land, vooral bij de jongeren, "die niet alleen zeggen dat ze genoeg hebben van de chaotische, ongeorganiseerde, gemene aanpak van de regering" van president Trump, "maar die ook de uitdagingen willen aanpakken die al eeuwen op ons land wegen." "Ons land is beter, vrijgeviger en intelligenter dan Trump kan begrijpen", klonk het.

Ondanks de verstoorde kiescampagne als gevolg van de coronacrisis, heeft Biden de afgelopen weken voorsprong genomen op Trump in de peilingen. Maar er blijven nog vier maanden tot de presidentsverkiezingen en het is niet uitgesloten dat de campagne nog brutale wendingen zal krijgen. Bovendien hangt het resultaat van de verkiezingen vaak af van enkele swing states, die zomaar van de ene naar de andere partij kunnen verschuiven.