Obama "Geef vrouwen meer macht want mannen hebben problemen" LB

12u33

Bron: Independent 8 AFP Ex-president Barack Obama. Er zouden meer vrouwen in machtsposities moeten getild worden want mannen "lijken tegenwoordig problemen te hebben". Dat zei voormalig president Barack Obama tijdens een toespraak in Parijs.

Obama werd gevraagd welke kwaliteiten vereist zijn om leiding te geven. "Ik wil niet veralgemenen, maar vrouwen lijken daar beter voor geschikt dan mannen, deels omwille van hun socialisering", antwoordde Obama. En hij voegde er aan toe: "Hoe kan ik mensen uit mijn omgeving beter maken? Hoe bouw ik een team uit waar iedereen aan hetzelfde touw trekt om iets te bereiken?"

Daarmee leek Obama zijn opvolger Donald Trump een steek onder water te geven. Vorige week spoorde Obama Trump nog aan "na te denken voor je tweet", nadat hij antimoslimvideo's van een leidster van de Britse extreemrechtse partij Britain First had gedeeld. Vorige maand grapte hij nog dat hij echt in Kenia geboren is, waarmee hij de draak stak met Trumps steun aan die samenzweringstheorie.