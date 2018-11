Obama beschuldigt Trump van paniekzaaierij over migranten: “Politieke show die aandacht moet afleiden” IB

03 november 2018

01u13

Bron: Belga 0 De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft zijn opvolger Donald Trump en de Republikeinen ervan beschuldigd in de kiescampagne bewust angst voor migranten te zaaien.

"Ze vertellen hen dat een hoop arme vluchtelingen, duizenden kilometers ver, een existentiële bedreiging voor Amerika zijn", zei de oud-president op een verkiezingsbijeenkomst in Miami.

Het is een "politieke show" dat Trump wegens de migranten soldaten naar de grens met Mexico stuurt, zei Obama. Het enige wat de Republikeinen volgens hem willen, is met hun paniekzaaierij de aandacht afleiden van hun eigen balans van twee jaar aan de macht.

lees verder onder de foto:

Soldaten

Momenteel zijn duizenden Midden-Amerikanen in verschillende groepen op weg in Mexico naar de grens met de Verenigde Staten. In vogelvlucht zijn ze nog 1.300 kilometer verwijderd van de grens. Maar Trump gaf het Pentagon al opdracht om soldaten naar de grens te sturen. Zij zullen de grensbewakers logistiek bijstaan. Burgers oppakken mogen ze niet, al gaf Trump gisteren in eerste instantie wel aan dat “een gegooide steen als een geweer mag worden geïnterpreteerd". Later kwam hij op die uitspraak terug.

Trump voert hevig campagne rond het thema van migratie voor de Congresverkiezingen komende dinsdag. Hij gebruikt daarbij opzwepende retoriek en overdrijft de situatie sterk. De president van de Verenigde Staten spreekt van een "invasie" en een gevaar voor de nationale veiligheid.

