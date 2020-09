NYT: “Trump betaalde in 20 jaar tijd weinig of helemaal geen belasting” IB JV

28 september 2020

00u15

Bron: New York Times, ANP, Belga 36 De Amerikaanse president Donald Trump betaalde slechts 750 dollar (zo'n 644 euro) aan inkomstenbelasting in 2016, het jaar dat hij de presidentsverkiezingen won. In 2017, zijn eerste jaar als president, betaalde hij nog eens 750 dollar. Dat meldt The New York Times, die inzage heeft gekregen in Trumps belastingaangiftes over de afgelopen twintig jaar. Volgens de krant bracht Trump onder meer kapperkosten in: 60.000 euro voor zichzelf en minstens 82.000 euro voor dochter Ivanka.



In tien van de afgelopen vijftien jaar betaalde de huidige Amerikaanse president helemaal geen inkomstenbelasting omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen.

Terwijl de president een herverkiezingscampagne voert waarvan peilingen aangeven dat hij die dreigt te gaan verliezen, staan zijn financiën volgens de New York Times onder druk: Trump wordt volgens de krant geteisterd door verliezen en heeft honderden miljoenen dollars aan schulden die hij persoonlijk heeft gegarandeerd.

Auditstrijd

Ook hangt de uitkomst van een al tien jaar durende auditstrijd met de Internal Revenue Service over de legitimiteit van een belastingteruggave van 72,9 miljoen dollar (zo'n 62,6 miljoen euro) hem boven het hoofd. Trump claimde en ontving dat enorme bedrag nadat hij enorme verliezen had ingebracht. Een ongunstige uitspraak kan de president meer dan 100 miljoen dollar (zo'n 86 miljoen euro) kosten.

Volgens de journalisten van de New York Times blijkt uit de documenten die zij hebben verkregen dat Trump steeds meer moet terugvallen op het geld dat hij verdient met zijn bedrijven die mogelijk zorgen voor belangenconflicten met zijn job als president.

“Totaal nepnieuws”

Trump noemde het bericht van The New York Times tijdens een persconferentie in het Witte Huis “totaal nepnieuws”. “Ik heb belastingen betaald en dat zal je zien zodra mijn belastingaangiften worden vrijgegeven, ze zijn nu nog onder audit”, aldus de president, die toevoegde dat de belastingdienst IRS hem “zeer slecht behandelt”.

Alan Garten, een advocaat van Trump, vertelde The New York Times in een reactie dat “president Trump in het afgelopen decennium tientallen miljoenen dollars aan persoonlijke belastingen heeft betaald aan de federale overheid, waaronder miljoenen aan persoonlijke belastingen sinds de aankondiging van zijn kandidatuur in 2015.”

Speculaties

Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht details over hun persoonlijke financiën vrij te geven, maar sinds Richard Nixon heeft iedere president dat wel gedaan. Trump heeft met die traditie gebroken door zijn aangiftes niet te openbaren, een lange strijd daarover te voeren bij rechtbanken en speculaties aan te wakkeren over wat er instaat.

Trumps belastingaangiftes waren een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de verkiezingen in 2016, gedurende zijn presidentschap en zijn dat ook nu weer in de periode voorafgaand aan de presidentsverkiezingen op 3 november.

“Routekaart met onthullingen”

De New York Times stelt dat de belastinggegevens die de krant heeft gezien “een routekaart met onthullingen biedt met aftrekposten zoals de kosten voor een strafrechtadvocaat en een landhuis dat wordt gebruikt als gezinsverblijf tot een volledige opgave van de miljoenen dollars die hij kreeg van de Miss Universe-verkiezing in 2013 in Moskou.”

Als bedrijfskosten schreef Trump onder meer ook brandstof van zijn privévliegtuig en maaltijden aan boord af. Met dat vliegtuig vloog hij van zijn ene eigendom naar zijn andere. Ook kapperskosten bracht hij in, inclusief 70.000 dollar (ruim 60.000 euro) om zijn haar te stylen voor zijn tv-programma ‘The Apprentice’. Minstens 95.464 dollar (82.000 euro) betaald aan de favoriete haarstylist van dochter Ivanka Trump zat volgens de New York Times eveneens als aftrekpost in negen belastingaangiftes van Donald Trump en zijn firma’s.

De gegevens “onthullen de holheid, maar ook de tovenarij, achter het beeld van de selfmade miljardair”, aldus de krant.

De Amerikaanse media hadden eerder al documenten in handen gekregen over Trumps belastingen, die achteraf door de entourage van de president verkocht bleken te zijn. Die documenten gaven een heel ander beeld van Trumps financiën, besluit de New York Times.

