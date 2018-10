NYPD roept 3.000 bodycams terug na explosie jv

22 oktober 2018

15u49

Bron: CNN 0 Een agent van de New Yorkse politie NYPD merkte zaterdag voor zijn dienst gelukkig tijdig op dat zijn bodycam begon te smeulen. Hij haalde het toestel van zijn lichaam voor het explodeerde. De NYPD roept nu bijna 3.000 gelijkaardige bodycams terug.

De ontplofte bodycam was er een van het type Vievu LE-5. De NYPD onderzoekt wat er precies is misgegaan met de batterij van het toestel. In afwachting van de resultaten daarvan mogen 2.990 LE-5-camera’s niet meer gebruikt worden. Bij het incident van zaterdag raakte niemand gewond.

In totaal zijn 15.500 agenten van de NYPD voorzien van een bodycam. Dat is een camera die wordt bevestigd op het lichaam van de agent om politionele tussenkomsten en eventuele incidenten te filmen, als bewijsmateriaal of om na te gaan of alles wel volgens het boekje is verlopen. Agenten met een LE-4-camera van Vievu mogen daar nog wel blijven mee rondlopen.

Meer over NYPD