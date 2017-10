NY Times countert officiële tijdlijn schietpartij Las Vegas met eigen versie Joeri Vlemings

17u30

Bron: New York Times 0 AP De officiële tijdlijn van de schietpartij in Las Vegas begin deze maand is al een paar keer gewijzigd. Dat is op zich al opmerkelijk, en nu mengt een kwaliteitskrant zich actief in het debat. Een gespecialiseerd team van The New York Times analyseerde zélf audio- en videofragmenten en kwam tot een eigen chronologie van de dramatische gebeurtenissen.

Aanvankelijk was hotelbewaker Jesus Campos dé held die de moordende kogelregen van dolle schutter Stephen Paddock op zondag 1 oktober in Las Vegas had gestopt. Paddock, die vanuit het Mandalay Bay Hotel op de mensenmassa beneden schoot, richtte zijn wapen op de naderende Campos in de hal. Toen hielden de dodelijke salvo's op en zou Paddock zich van het leven beroven, voordat de politie hem kon vatten.

Daarna wijzigde de politie de tijdlijn. Paddock zou éérst om 22u05 op Campos gevuurd hebben en meteen daarna, binnen de minuut, de festivalgangers onder schot genomen hebben. De schietpartij duurde tien minuten. De vraag die zich opdrong, was waarom het zolang duurde voor de politie om Paddock te lokaliseren nadat Campos de dispatching had verwittigd. In deze versie was de veiligheidsagent alleszins een kleinere held: hij had Paddock dan toch niet van zijn gruwelijke plan afgebracht door de aandacht af te leiden.

Photo News

Maar The New York Times (NYT) komt nu - na een eigen, grondige studie van een dertigtal verschillende video- en audiofragmenten - af met nog maar eens een lichtjes andere chronologie. Volgens de krant was de 64-jarige Paddock inderdaad, zoals de politie stelt, om 22u05 beginnen schieten, maar viseerde hij meteen de mensen die aanwezig waren op het Route 91 Harvest Festival aan The Strip. Na ongeveer een minuut (om 22u06) zou Paddock dan Campos in het been geschoten hebben. Ook in deze analyse hield Paddock om 22u15 op met moorden. Pas zeven minuten later waren de SWAT-teams ter plaatse op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay. Dat roept nog altijd dezelfde vraag op: waarom duurde dat zolang?

De krant geeft toe dat dit nog altijd niet de definitieve versie is, maar zegt wel dat haar studie - gevoerd door experts in video-onderzoeksjournalistiek - "nieuwe inzichten" brengt. Paddocks schietpartij kan volgens de NYT opgedeeld worden in 12 afzonderlijke salvo's. Rond 22u10 - vijf minuten voor hij zijn raid eindigde - zou Paddock opnieuw richting de gang van de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Resort gevuurd hebben, mogelijk naar Campos en/of naar zijn collega-onderhoudsman Stephen Schuck. Pas meer dan een uur later forceerden agenten zich uiteindelijk een doorgang tot Paddocks hotelkamer. Hij was overleden.

De politie tast nog altijd volledig in het duister wat het motief van Paddocks vreselijke moordpartij betreft. De schutter schoot 58 mensen dood, en daarna zichzelf. Wanneer hij dat laatste precies deed, is ook niet duidelijk. Meteen nadat hij opgehouden was met schieten, of net voor de politie zijn deur inbeukte, of ergens ertussenin?

REUTERS Stephen Schuck en Jesus Campos waren vorige week te gast bij Ellen DeGeneres.