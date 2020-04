NY Times analyseert briefings president Trump over coronavirus: “Vertoon van presidentiële overmoed en zelfmedelijden, zoals historici nooit eerder hebben gezien” KVDS

27 april 2020

17u51

Bron: Belga 8 Drie journalisten van The New York Times hebben de briefings van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de coronacrisis onder de loep genomen. Uit de analyse blijkt dat die vooral uitblinken in zelfbewieroking, overmoed en zelfmedelijden.

De NYT analyseerde elk woord dat Trump sprak tijdens zijn briefings in het Witte Huis en andere presidentiële boodschappen over het virus, meer dan 260.000 in totaal. Hij deed de uitspraken tussen 9 maart, toen de uitbraak tot wijdverbreide verstoringen in het dagelijks leven leidde, en half april. De transcripties laten opvallende patronen en herhalingen zien in zijn boodschap "en onthullen een vertoon van presidentiële overmoed en zelfmedelijden, zoals historici nooit eerder hebben gezien", luidt het.

Gelukwensen aan zichzelf

Veruit de vaakst terugkerende uitspraken van Trump zijn gelukwensen aan zichzelf, ongeveer 600 keer, die vaak zijn gebaseerd op overdrijvingen en leugens. Hij geeft anderen krediet (meer dan 360 keer) voor hun werk, maar hij geeft hen ook de schuld (meer dan 110 keer) voor tekortkomingen in de Amerikaanse reactie op het virus.



Trump vernoemde zijn voorganger, president Obama, ongeveer tien keer. Hij verwees ongeveer 30 keer naar eerdere regeringen, waarbij hij hen er vaak van beschuldigde hem met slechte omstandigheden te hebben achtergelaten.

"Terwijl andere presidenten crisismomenten beschouwden als een kans om de natie samen te brengen, heeft Trump de tv-optredens 's avonds gebruikt als een branding-oefening om zichzelf te promoten. De briefings werden zo problematisch - vooral na de gevaarlijke suggestie van Trump vorige week dat het injecteren van ontsmettingsmiddel mensen met het virus zou kunnen helpen - dat het Witte Huis nu overweegt hen te beperken", zeggen de journalisten van de krant.

De president noemt zijn eigen leiderschap voorts "historisch", "en plaatste zichzelf in het pantheon van presidenten zoals Lincoln en Roosevelt, die de natie door enkele van haar donkerste momenten leidden. Hij deed dat met zinnen als 'We hebben werk gedaan, zoals niemand ooit heeft gedaan'." Minder vaak noemde hij het harde werk en de toewijding van gewone Amerikanen, zoals verpleegsters en vrachtwagenchauffeurs.

“Uniek”

De NYT noemt de zelfverheerlijking uniek voor een Amerikaanse leider. "Maar zijn aanpak is ook buitengewoon omdat hij de eer opeist en bevestiging eist, terwijl hij tegelijkertijd mensen in aanzienlijke moeilijkheden vraagt om de verspreiding van het virus te vertragen."

De president valt terug op een vocabulaire dat hij in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld om zichzelf en zijn bedrijf te promoten, zegt Jennifer Mercieca, een historicus aan de Texas A&M University. "Het primaire doel van Trump is om goed nieuws en informatie te verspreiden en het merk Trump op de markt te brengen: ‘Trump is geweldig. Het merk Trump is geweldig. Het presidentschap van Trump is geweldig.’ Dit is niet het juiste moment of de juiste plaats om dat te doen.”

