NVWA laat export zieke varkens naar België en Duitsland toe

12 juni 2019

Bron: ANP 0 De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ligt opnieuw onder vuur bij Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie beschuldigt de toezichthouder ervan transport van ernstig zieke en kreupele varkens voor de export naar België en Duitsland toe te staan.

NVWA-inspecteurs zouden varkens voor transport hebben goedgekeurd, die hun Belgische collega’s vervolgens als niet-transportwaardig beoordeelden.

Zo eindigden in 2017 38 voor export bedoelde varkens uit het Nederlandse Reusel, die door de NVWA waren goedgekeurd, in België bij een destructiebedrijf. Maar hier werden de varkens geklasseerd als in “zeer slechte conditie; kreupel, vol abcessen en infecties”.

‘Controles stellen niets voor’

Volgens onderzoek door RTL Nieuws deden dergelijke misstanden zich ook voor bij transporten naar Duitsland. De Duitse deelstaat Nedersaksen ontdekte in 2018 bij 25 transporten uit Nederland “ernstig kreupele en gewonde” varkens. Het ging per transport telkens om één of twee dieren die bijvoorbeeld navelbreuken of abcessen hadden en volgens de Duitse autoriteiten niet-slachtwaardig waren.

In een reactie erkent de NVWA dat er jaarlijks tientallen meldingen uit het buitenland komen. De autoriteit zegt dat sommige zaken ook tijdens het vervoer kunnen zijn ontstaan. Volgens bronnen binnen de toezichthouder is daar echter geen sprake van, meldt RTL Nieuws. “De controles op de exportverzamelplaatsen stellen niets voor voor. Handhaven en rapporten schrijven is een restpost, want alles is erop gericht om de export niet in de weg te zitten”, zeggen NVWA-medewerkers aan de nieuwszender.