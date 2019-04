Nusrat (19) wordt betast door leraar, dient klacht in, wordt levend verbrand mvdb

18 april 2019

23u05

Bron: BBC 25 Een negentienjarig meisje is op een school in Bangladesh levend verbrand, elf dagen nadat ze bij de politie klacht had ingediend tegen haar leraar wegens seksuele intimidatie. De vrouw stierf vier dagen na de aanval aan haar verwondingen, zo meldt de BBC.

Nusrat Jahan Rafi studeerde aan een islamitische madrassa in Feni, een stad op zo’n 160 kilometer ten zuiden van hoofdstad Dhaka. Ze werd op 27 maart in het kantoor van de leerkracht geroepen. De man maakte zich vervolgens schuldig aan grensoverschrijdend gedrag en betastte haar, waarop de leerlinge de kamer uitvluchtte.

Het leidde nog dezelfde dag tot aangifte bij de politie, iets wat weinig vrouwen in Bangladesh durven te doen. De politieman die de verklaring afnam, filmde dit met zijn smartphone. Beelden daarvan zijn recent gelekt. Te zien is hoe de vrouw, duidelijk nog onder de indruk van de feiten, met haar handen haar gezicht tracht te verhullen. Op beelden is te horen hoe de agent de klacht amper de moeite waard vindt. Hij bijt Rafi ook toe dat ze haar gezicht moet laten zien.

Protest

De leraar krijgt speurders over de vloer en moet mee naar het bureau. Het nieuws over zijn aanhouding verspreidt zich als een lopend vuurtje door Feni en omstreken. Het leidt tot een protestactie waarin een woedende groep mannen de onmiddellijke vrijlating van de man eist. De betoging wordt bijgewoond door enkele lokale politici. De leerkracht blijft echter achter slot en grendel.

Elf dagen na de aangifte, op 6 april, gaat Nusrat naar school om eindexamen te doen. De weg naar school legt ze niet alleen af. Een broer begeleidt haar omdat ze aanhoudende bedreigingen krijgt. Het familielid wil mee naar binnen om zo de veiligheid van zijn zus te garanderen. Zo ver komt het niet, hij wordt tegengehouden aan de ingang.

Smoes

Een klasgenoot komt meteen op Nusrat toegelopen. Hij stuurt haar naar de dakverdieping van de school, want haar vriendin zou er worden afgetuigd. De vrouw gaat naar de bewuste plek. Het blijkt een smoes. Nusrat wordt ingesloten door vijf personen gehuld in boerka’s. Het vijftal, wellicht mannen, eist dat ze haar klacht tegen de leerkracht meteen intrekt. De negentienjarige weigert. Ze wordt daarna overgoten met benzine en in brand gestoken.

Een ambulance brengt haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het meisje verbijt de enorme pijnen en is nog in staat om een audioboodschap op te nemen op een smartphone. Ze herhaalt daar dat de leerkracht zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. “Ik zal zijn misdaad tot mijn laatste adem blijven bestrijden”, aldus de vrouw.

Artsen in het ziekenhuis stellen vast dat Nusrat op 80 procent van haar lichaam zware brandwonden heeft opgelopen. Na vier dagen van pijn bezwijkt ze aan haar verwondingen.

15 arrestanten

De politie heeft in het onderzoek tot nu toe vijftien personen opgepakt: zeven onder hen worden verdacht van de moord, ook twee mannelijke medeleerlingen die de protestmars voor de vrijlating van de leraar organiseerden behoren tot de arrestanten. De leraar zelf blijft eveneens in de cel. De politieman waarbij Rafi klacht indiende, kreeg een berisping. Hij is overgeplaatst naar een ander korps.

De dood van Nusrat Jahan Rafi heeft het debat over seksuele intimidatie hevig aangewakkerd in het Aziatische land met meer dan 157 miljoen inwoners. Duizenden woonden de begrafenis van het meisje bij. Zij eisen gerechtigheid. Eerste minister Sheikh Hasina heeft de familie van Rafi in audiëntie ontvangen, hij maakte duidelijk dat niemand zijn straf zal ontlopen.