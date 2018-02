Nummer twee van Unicef neemt ontslag wegens ongepast gedrag tegenover vrouwen ADN HA

22 februari 2018

19u00

Bron: Belga 5 De Brit Justin Forsyth, het nummer twee van het VN-kinderfonds Unicef, heeft vandaag ontslag genomen. Hij wordt beschuldigd van ongepast gedrag tegenover vrouwen.

Ten tijde van de veronderstelde feiten werkte de Brit voor de ngo Save the Children. Forsyth was twee jaar lang vicedirecteur van Unicef. Unicef-directrice Henrietta Fore heeft het ontslag aanvaard, luidt het in een communiqué van het kinderfonds.

Forsyth was beticht van wangedrag vooraleer hij overstapte naar Unicef. Hij werd beschuldigd van het versturen van ongepaste berichtjes en commentaar over wat zijn jonge vrouwelijke medewerkers droegen, hoe ze eruitzagen en wat hij voor hen voelde. Ze moesten hem ook antwoorden, anders liet hij hen "op het matje roepen".

Dat is echter niet de reden waarom hij aftreedt, zei Forsyth in een mededeling op zijn website. De misstap van destijds was al "vele jaren geleden op een gepaste wijze behandeld". "Ik neem ontslag wegens het gevaar dat Unicef en Save the Children eventueel schade zouden kunnen oplopen. Twee organisaties waarvan ik hou. Dat kan ik niet laten gebeuren".

Het nieuws komt naar buiten terwijl verschillende hulpverleningsinstanties onder vuur liggen. Personeel van Oxfam zou seksfeesten hebben gehouden op het door een aardbeving getroffen eiland Haïti en Oxfam-baas Roland Van Hauwermeiren zou er het bed hebben gedeeld met een minderjarige prostituee.