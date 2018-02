Nummer twee van Pakistaanse taliban gedood bij Amerikaanse luchtaanval TTR

12 februari 2018

15u40

Bron: Belga 0 De nummer twee van de Pakistaanse taliban is omgekomen bij een aanval door een Amerikaanse drone, zo hebben de rebellen vandaag in een e-mail gemeld.

Khalid Mehsood alias Sanja, plaatsvervangend bevelhebber van de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kwam kort voor de dageraad van 8 februari om tijdens een aanval op Noord-Waziristan, één van de tribale stammengebieden aan de grens met Afghanistan, aldus de TTP.

De leiders van de organisatie hebben moefti Noor Wali Mehsood benoemd om Mehsood te vervangen. Mehsood heeft "onvoorwaardelijk vertrouwen" in de leider van de TTP, Maulana Fazoellah, zo staat ook in de tekst. De nieuwe nummer twee is ook met de taliban actief geweest in Afghanistan. De Amerikanen hebben de informatie nog niet bevestigd.

Aanvallen

Het Amerikaanse leger blijft intussen zijn aanvallen in het oosten van Afghanistan opvoeren, met als doelwit drugslaboratoria en schuilplaatsen van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Vorige dinsdag hebben de opstandelingen hevig gereageerd met een golf van aanvallen in Afghanistan, in het bijzonder in de hoofdstad Kaboel. Daarbij vielen veel slachtoffers onder de burgerbevolking.