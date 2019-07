Nummer twee David Lipton vervangt tijdelijk Christine Lagarde bij IMF IB

03 juli 2019

02u48

Bron: Belga 0 Topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde zal binnen de directie tijdelijk worden vervangen door de nummer 2 van het IMF, de Amerikaan David Lipton, nu ze werd voorgedragen als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB).

Lagarde liet gisteren weten dat ze haar taken bij het IMF zal neerleggen in afwachting van haar benoeming. In de verklaring van de top van het IMF wordt geen melding gemaakt van de zoektocht naar een nieuwe directeur.

Lagarde stond sinds 2011 aan het hoofd van het IMF en werd in 2016 herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Eerder was ze onder meer minister van Financiën in Frankrijk. Lipton is sinds 2011 vice-directeur en werd eveneens in 2016 herkozen voor een tweede termijn.