Nultolerantie voor seksueel misbruik: WHO voert verplichte opleiding in TTR

15 februari 2018

12u07

Bron: Belga 0 Na de wereldwijde debatten over seksuele intimidatie en uitbuiting heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een verplichte opleiding tegen grensoverschrijdend gedrag voor alle medewerkers ingevoerd.

"Het gaat er om dergelijke gevallen te herkennen, te verhinderen en in elk geval aan te geven", zei WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic in Genève over de verplichte opleiding. Andere VN-instellingen zoals de VN-Kinderechtenorganisatie Unicef en de VN-Vluchtelingenorganisatie Unhcr benadrukten net zoals de WHO, dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit mag getolereerd worden en aantijgingen steeds moeten onderzocht worden.

Vorige week was ook het VN-programma voor de strijd tegen aids (Unaids) in de vuurlijn beland. Klachten tegen een plaatsvervangend programmadirecteur dat hij een medewerkster had lastiggevallen en aangerand, werden door een interne commissie van tafel geveegd. Volgens de organisatie Aids-free World werd geen onafhankelijk onderzoek gevoerd. Ze maakte haar beklag bij VN-secretaris-generaal António Guterres en betichtte Unaids-directeur Michel Sidibé er tegelijkertijd van een billijk onderzoek van de zaak te verhinderen.

Vorige week was een seksschandaal bij de hulporganisatie Oxfam aan het licht gekomen. Medewerkers zouden vrouwen in noodsituaties in ruil voor hulp gedwongen hebben tot seksuele handelingen. Het adjunct-hoofd van de organisatie, Penny Lawrence, stapte op. Ook bij bij hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen is er sprake van seksueel wangedrag.