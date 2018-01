Nul vliegtuigdoden in 2017, en zelfs daar geeft Donald Trump zichzelf alle lof voor TT

16u08

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 AFP Donald Trump. 2017 was het veiligste jaar ooit in het vliegverkeer, en dat hebben we mogelijk te danken aan de Amerikaanse president Donald Trump. Dat is althans was hij zelf suggereert op Twitter aangezien hij "zeer streng" is geweest voor de commerci ële luchtvaartsector en er dit jaar nul doden zijn gevallen bij grote passagiersvluchten.

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Sinds ik president ben, ben ik altijd heel streng geweest op het vlak van commerciële luchtvaart", aldus Trump op zijn favoriete medium. "Goed nieuws, er is net bericht dat er nul doden zijn gevallen in 2017, het beste en meest veilige jaar ooit!"

Het was het Nederlandse Aviation Safety Network (ASN) dat gisteren een rapport uitbracht over het aantal vliegtuigcrashes in 2017 en de slachtoffers die daarbij zijn gevallen. In de commerciële sector met grote vliegtuigen viel er geen enkele dode te betreuren.

Tien ongevallen

Wanneer de hele commerciële luchtvaartsector in ogenschouw wordt genomen, gaat het om tien dodelijke vliegtuigongelukken met in totaal 79 dodelijke slachtoffers (44 mensen uit de betrokken toestellen en 35 mensen op de grond).

Het aantal doden was in laatste instantie nog bijgesteld, na de vliegtuigcrash die op 31 december aan 12 mensen het leven kostte in Costa Rica.

Dat er afgelopen jaar zo weinig doden vielen, komt omdat de ongelukken gebeurden met cargotoestellen of met kleinere passagiersvliegtuigen. Het dodelijkste incident was er op 16 januari, toen een Boeing 747-cargovliegtuig crashte in Kirgizië. Vier inzittenden kwamen om, net als 35 mensen op de grond. Dan volgt de crash van zondag in Costa Rica.

398 dagen zonder grote crash

Er vonden intussen al meer dan een jaar lang (398 dagen) helemaal geen dodelijke ongelukken meer plaats met grotere toestellen in de burgerluchtvaart.

Het laatste was op 28 november 2016, toen een chartervliegtuig van de Boliviaanse maatschappij LaMia in de bergen in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin neerstortte door brandstoftekort. Bij de crash kwamen 71 mensen om het leven, onder wie 19 leden van de Braziliaanse voetbalploeg AF Chapecoense.

Het aantal doden bij ongelukken in de burgerluchtvaart daalt al twintig jaar gestaag.

De statistieken hebben betrekking op de commerciële luchtvaart. De 122 doden die in juni vielen toen een vliegtuig in de Indische Oceaan stortte, zijn niet meegeteld omdat het om een Chinees transporttoestel van de luchtmacht van Myanmar ging.