Nucleaire medewerkers betrokken bij mysterieuze raketexplosie in Rusland

11 augustus 2019

07u31

Bron: Reuters 0 Het Russische atoomagentschap Rosatom heeft zaterdag toegegeven dat haar medewerkers betrokken waren bij de explosie van een raketmotor. Het incident zorgde voor een piek aan nucleaire straling in het nabijgelegen Severodvinsk.

Volgens een persverklaring van Rosatom kwamen vijf mensen bij de explosie om het leven. Zij werden door de ontploffing in zee geslingerd. De uitleg van het atoomagentschap wijt het ongeluk met de raket aan het vlam vatten van de brandstof.

Rusland heeft geen officiële verklaring gegeven waarom de explosie van een raketmotor voor het vrijkomen van nucleaire straling kon zorgen. De woordvoerster van Rosatom wilde niet ingaan op vragen of de verhoogde straling te maken had met het incident.

Het ministerie van Defensie meldde eerder dat zij geen verschil in stralingsniveau hadden gemeten, maar dat werd later door lokale ambtenaren tegengesproken. Volgens hen steeg het stralingsniveau in het nabijgelegen Severodvinsk kortstondig na de explosie. Dat bericht werd later weer ingetrokken zonder verdere uitleg.

Greenpeace en experts in de VS

Ook Greenpeace gaat er vanuit dat er straling is vrijgekomen bij het ongeluk, en baseert zich op gegevens van het ministerie voor Noodsituaties. Die data zouden aantonen dat het stralingsniveau tijdelijk 20 keer hoger lag dan normaal in Severodvinsk.

Nucleaire experts uit de Verenigde Staten vermoeden dat de ontploffing en vrijgekomen straling het gevolg kunnen zijn van het testen van een kruisraket met nucleaire aandrijving.

Russische media zeggen op hun beurt dat de explosie mogelijk heeft plaatsgevonden op een plek om wapens te testen, vlakbij het stadje Nyonoksa. Volgens die berichtgeving wordt een gebied vlakbij de eerdergenoemde plaats gebruikt voor het uittesten van wapens, waaronder zowel ballistische- als kruisraketten die worden gebruikt door de Russische marine.