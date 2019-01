Nucleair wapenverdrag op de helling: NAVO-Rusland Raad vergadert vrijdag in Brussel AW

21 januari 2019

13u01

Bron: Belga 0 De ambassadeurs van de 29 NAVO-landen vergaderen vrijdag met de Russische ambassadeur bij de NAVO in Brussel om de politieke dialoog voort te zetten. De NAVO en de VS beschuldigen Rusland ervan het bilaterale INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) uit 1987 te schenden.

"Na overleg met Rusland, zijn we het eens geworden een vergadering van de NAVO-Rusland Raad op ambassadeursniveau te houden op 25 januari 2019 in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel", aldus een NAVO-functionaris.



Rusland bevestigde de vergadering. De Russische ambassadeur bij de NAVO, Aleksandr Groesjko, stelde dat het INF-verdrag het voornaamste gespreksthema zal zijn op de raad. "Deze kwestie was al besproken tijdens de laatste vergadering op 31 oktober vorig jaar", vertelde Groesjko aan het Russische staatspersagentschap TASS. Hij waarschuwde dat de volgende vergadering niet mag uitmonden in een herhaling van de politieke standpunten die op de vorige vergadering al kenbaar waren gemaakt.

INF-verdrag

Het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd.

De afgelopen twee jaar vonden een tiental vergaderingen van de NAVO-Rusland Raad plaats.