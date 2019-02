Nucleair wapenverdrag op de helling: krijgen we na 22 jaar weer kruisraketten in Europa? LH

01 februari 2019

12u24

Volgens verschillende overheidsbronnen zal Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag aankondigen dat de VS zich zullen terugtrekken uit het nucleair wapenverdrag INF dat ze tijdens de Koude Oorlog sloten met Rusland. Washington beschuldigt Moskou ervan dat het met zijn 9M729-rakettensysteem het verdrag niet naleeft en wil de handen vrij hebben om zich te kunnen verdedigen. De EU kijkt ondertussen ongerust toe. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) waarschuwt voor een nieuwe nucleaire wapenwedloop.

Maar liefst 400.000 mensen demonstreerden op 23 oktober 1983 in Brussel tegen de plaatsing van Amerikaanse en Russische kruisraketten in West- en Centraal-Europa. Ook in andere Europese landen waar de plaatsing van Amerikaanse middellange afstandsraketten gepland was – Italië, West-Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië - werd massaal geprotesteerd. Het was nog volop Koude Oorlog en er heerste een wedloop tussen Oost en West. Ondanks het protest besliste de regering-Martens om de raketten toch te plaatsen. In 1987 gingen ze alweer richting VS door het zogenaamde INF-verdrag.

Mag Europa zich opnieuw opmaken voor de plaatsing van kruisraketten? Het opzeggen van het verdrag zou alvast geen goed teken zijn.

Het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) werd in 1987 ondertekend door de Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-collega Michail Gorbatsjov. Het verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd. (lees verder onder de foto)

Nieuwe lanceerinstallatie

De Russen zouden het verdrag met hun nieuwe rakettensysteem echter met voeten treden. Onlangs gaven de Russische strijdkrachten een persconferentie waarin ze de lanceerinstallatie toonden die volgens de Amerikanen twee raketten met een bereik ruim boven de 500 kilometer kan lanceren. Maar Rusland weerlegt die Amerikaanse beschuldigingen en zegt dat zijn raketten slechts een bereik van 480 kilometer hebben. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Rusland tot morgen de tijd gegeven om te bewijzen dat het aan de voorwaarden van het verdrag voldoet. Dat is dus nog altijd niet gebeurd.

Maar ook in de VS is er kritiek op het verdrag omdat het INF beperkingen oplegt. Het Amerikaanse leger werkt zelf aan nieuwe wapensystemen die wringen met de bepalingen uit het verdrag.Bovendien zijn er sinds het einde van de Koude Oorlog nieuwe militaire spelers zoals Iran en China, die ook raketten ontwikkelen. Zou is Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton al jarenlang sceptisch over internationale wapenbeheersing. (lees verder onder de foto)

Lanceerbasis in Europa

Als de VS opnieuw raketten voor de middellange afstand wil plaatsen in Europa, dan moeten ze daarvoor weer een basis hebben in Europa. Veel landen tonen zich nog niet enthousiast, uitgezonderd de Poolse president Andrzej Duda. Hij zei in oktober vorig jaar dat zijn land een basis wil aanbieden. Pools Minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz minimaliseerde bovendien de West-Europese zorgen over de opzegging van het verdrag door Trump. “Rusland schendt de afspraken, dus waarom moet de NAVO zich er dan wel aan houden?”, zo zei de minister.

De start van een nucleaire bewapening is onze grote zorg. Dat zou gevaar met zich meebrengen voor heel Europa, niet alleen voor de Europese Unie Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

De Europese Unie toont zich alvast verontrust over de intenties van de VS om zich terug te trekken uit het verdrag. Voor de start van een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest zei Didier Reynders dat een nieuwe wapenwedloop mogelijk om de hoek loert. “Natuurlijk is proliferatie en de start van een nucleaire bewapening onze grote zorg”, verklaarde hij. “Dat zou gevaar met zich meebrengen voor heel Europa, niet alleen voor de Europese Unie.”

Geen diplomatiek plan bij EU

Als de Amerikanen zich effectief terugtrekken, zou dat niet zeer verstandig zijn, liet minister Reynders zich ontvallen. "Het is niet door uit het multilaterale kader te treden, dat je meer druk kunt zetten en efficiënter kunt zijn in de strijd tegen proliferatie." Reynders gaat de zaak bij de Amerikanen aankaarten in de schoot van de NAVO en wanneer hij op 21 en 22 februari in Washington op bezoek is. Maar ook met Rusland moet het gesprek gaande gehouden worden, betoogt Reynders.

Van diplomatieke druk richting Moskou en Washington is er echter voorlopig nauwelijks sprake. Een coherent plan van aanpak om het verdrag overeind te houden heeft de EU ook niet. Nadat Trump in oktober al dreigde met opzegging, was er enkel een verklaring die Moskou en Washington oproept tot dialoog. Europese regeringsleiders hebben het onderwerp ook niet besproken tijdens de laatste EU-top in december. Ze hadden immers andere dingen aan hun hoofd: de brexit.