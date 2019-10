Nucleair overleg tussen VS en Noord-Korea in Zweden al afgesprongen TMA

05 oktober 2019

21u13

Bron: AFP 0 De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea over het Noord-Koreaanse kernprogramma in Zweden, zijn in minder dan een dag al afgesprongen. Pyongyang beschuldigt Washington ervan de gesprekken te hebben doen falen.

In Stockholm kwamen Stephen Biegun, de speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, en diens Noord-Koreaanse tegenhanger Kim Myong Gil bijeen onder bemiddeling van de Zweedse speciale gezant Kent Härstedt. De werkvergaderingen vonden plaats op een eiland in de Zweedse hoofdstad, niet ver van de Noord-Koreaanse ambassade. Agenten bewaakten de toegang.



Op het einde van de dag stelde de Noord-Koreaanse gezant vast dat de gesprekken gefaald zijn. "De onderhandelingen hebben onze verwachtingen niet ingelost en zijn uiteindelijk mislukt", verklaarde hij aan de pers voor de Noord-Koreaanse ambassade. "De mislukking van de onderhandelingen, die geen enkele doorbraak opleverden, is volledig te wijten aan de Verenigde Staten die hun gewoonlijke houding niet wilden veranderen."

Nieuwe methodes

Volgens hem hadden de Verenigde Staten de verwachtingen gevoed door "voorstellen te doen met een flexibele benadering, met nieuwe methodes en creatieve oplossingen". "Maar ze hebben ons enorm teleurgesteld en ons enthousiasme tot onderhandelen afgekoeld door niets op de onderhandelingstafel te leggen", klonk het nog.

Aan Amerikaanse regeringszijde is nog niet gereageerd op het mislukken van de ontmoeting. De VS hoopten wel dat de hervatting van de gesprekken kon leiden tot de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. De onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernarsenaal waren in februari in een impasse terechtgekomen na de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de Vietnamese stad Hanoi.

Raket

Afgelopen woensdag heeft Pyongyang nog een nieuw type ballistische raket getest. Volgens het officiële Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA ging het om een test met een Pukguksong-3, een door een strategische raket-onderzeeboot gelanceerde raket. Experts denken dat Noord-Korea met die tests een stevigere positie hoopt te verwerven aan de onderhandelingstafel.