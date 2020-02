Nu ook ziekenhuisdirecteur in Wuhan overleden aan coronavirus HAA

18 februari 2020

08u48

Bron: DPA, Belga, Reuters 0 China De directeur van een toonaangevend ziekenhuis in het Chinese Wuhan is overleden aan het nieuwe coronavirus. Liu Zhiming is het eerste ziekenhuishoofd dat de strijd tegen covid-19 heeft verloren, melden Chinese media. De longaandoening heeft wereldwijd nu bijna 2.000 doden geëist.

Liu Zhiming (geboren in 1969) leidde het Wuchang-ziekenhuis in Wuhan en is om 10.30 uur (lokale tijd) overleden. Zijn dood werd door Chinese staatsmedia van China News Service bekendgemaakt op de microblogsite Weibo. Het bericht werd echter kort daarna gewist, merkt persbureau DPA op. In hetzelfde ziekenhuis bezweek afgelopen vrijdag nog een 59-jarige verpleegster aan het virus.

Een medewerker van de Wuchang-kliniek zei dat Liu altijd een gezonde man was geweest en dat hij verrast was door het nieuws van zijn dood. In China zijn reeds 1.700 gezondheidsmedewerkers besmet met covid-19, zes van hen overleefden de longaandoening niet.



Eerder deze maand overleed ook een Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega's waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Li Wenliang werkte eveneens in de Chinese metropool Wuhan, waar het virus eind december 2019 de kop opstak. De dokter werd door de Chinese autoriteiten echter niet serieus genomen toen hij alarm sloeg.

Chinese medische autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 1.886 nieuwe gevallen en 97 doden gemeld. Het aantal infecties en sterfgevallen lijkt echter iets te vertragen in vergelijking met de afgelopen dagen.

Volgens de laatste cijfers die viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) afgelopen nacht verspreidde, zijn inmiddels 1.873 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus covid-19. Op vijf na vielen alle doden in China. Wereldwijd zijn ondertussen 73.332 besmettingen vastgesteld. De meeste gevallen werden genoteerd in China, 896 besmettingen doken op in 28 andere landen.

In ons land werden 130 mensen negatief en 1 persoon positief getest op covid-19. De enige Belg die positief testte, bleek afgelopen weekend virusvrij te zijn en heeft het ziekenhuis dan ook mogen verlaten.

