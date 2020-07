Nu ook ophef rond tweet van Trumps dochter: Ivanka prijst bonen aan van merk met omstreden CEO Joeri Vlemings

15 juli 2020

16u04

Bron: CBS News 1 Het moet niet altijd haar vader zijn die bakken kritiek krijgt voor zijn tweets. Ook Ivanka Trump heeft nu zoiets als een Twitterrel ontketend in de VS. Ze poseerde op social media met een blik zwarte bonen van het voedingsmerk Goya, waarvan de CEO onlangs Donald Trump de hemel had ingeprezen. Dat leidde tot een oproep om het merk te boycotten, wat dus blijkbaar Ivanka Trump inspireerde.

Ivanka Trump is niet alleen de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook zijn adviseur, net als haar echtgenoot Jared Kushner. Dat is een officiële functie. Een tweet waarin ze reclame maakt voor een bepaald product is dan ook op z’n minst merkwaardig te noemen. In dit geval is de commerciële boodschap bovendien politiek geladen.

Op de foto poseert Ivanka met een blik zwarte bonen van Goya in haar hand. Ze voegt er nog de slogan van het Latijns-Amerikaanse merk aan toe, in het Engels én in het Spaans: “Als het Goya is, dan moet het wel goed zijn”. Haar opvallende zet - ook verschenen op haar Facebook en Instagram - is ingegeven door een voorgeschiedenis.

Si es Trump, tiene que ser corrupto 💸 https://t.co/Ti3oxFO6oY Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

De CEO van Goya is Robert Unanue, een man van Spaanse afkomst. Unanue prees enkele dagen geleden Donald Trump in het Witte Huis. “We zijn echt gezegend met een leider als president Trump”, zei Unanue. Dat veroorzaakte verontwaardiging in de VS, vooral aan de linkerzijde, waar werd opgeroepen tot een boycot van Goya-producten. Unanue dacht er echter niet aan om zich te verontschuldigen en noemde de campagne tegen zijn bedrijf een poging om hen “het zwijgen op te leggen”.

Op de tweet van Ivanka Trump volgde eveneens verontwaardiging, niet in het minst om ethische redenen. Als iemand met een officieel ambt wordt Ivanka Trump immers verondersteld zich ver weg te houden van openlijke reclame voor welk merk dan ook. Eerder al kwam Kellyanne Conway, Trumps raadgeefster, in 2017 voor een gelijkaardig incident in opspraak. Conway had toen de kledinglijn van Ivanka Trump aangeprezen nadat winkelketen Nordstrom die uit het aanbod had gehaald. “Een accidentje”, oordeelde de ethische commissie van het Witte Huis toen en Conway ging vrijuit.

Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez reageerde gevat op Twitter met een alternatieve slogan in het Spaans: “Als het Trump is, dan is het corrupt”.