Nu ook officieel: Baskische terreurgroep ETA bestaat sinds vanmiddag niet meer Rajoy: "Wat ze ook doet, ETA zal geen straffeloosheid krijgen voor haar misdaden" TTR TT

03 mei 2018

14u19

Bron: Belga, El Pais 0 De Baskische terreurgroepering ETA bestaat sinds vanmiddag 14 uur niet meer. Dat heeft de organisatie nu ook officieel bekendgemaakt in een mededeling en is bevestigd door het Internationale Centrum voor de Humanitaire Dialoog in Genève.

De ontbinding van de terreurgroep, die verantwoordelijk is voor meer dan 800 doden bij 4.000 aanslagen op vijftig jaar tijd, is sinds 14 uur vanmiddag officieel. De ETA-leden stemden tijdens een intern referendum met 93 procent vóór de ontbinding.

"ETA, de Baskische nationale revolutionaire socialistische bevrijdingsorganisatie kondigt aan het Baskische volk het einde van zijn bestaan aan", zo luidt de eerste zin van de mededeling van de groepering. De ontmanteling "van de structuren is volledig". De "ETA heft alle politieke activiteiten op", klinkt het nog. De terreurgroep roept de "ex-militanten" wel nog op "op andere terreinen verder te strijden voor een herenigd, onafhankelijk, socialistisch en niet-patriarchaal Baskenland, ieder op zijn terrein, met de verantwoordelijkheid en eerlijkheid van altijd".

Gisteren dook in de Spaanse pers al een brief op waarin de ETA haar opheffing aankondigde.

Rajoy: "Niet hopen op straffeloosheid"

De leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA moeten echter niet hopen op straffeloosheid, zei Spaans premier Mariano Rajoy in een reactie op het nieuws.

"Wat ze ook doet, ETA zal geen straffeloosheid krijgen voor haar misdaden", zei Rajoy tijdens een toespraak in Logroño, in het noorden van het land. "Wij zijn hen niets verschuldigd, en we moeten hen voor niets dankbaar zijn."

"Het hele project van ETA was een enorme mislukking", zei hij nog. "Ze hebben niets bereikt door honderden mensen te vermoorden, en ook niet toen ze gestopt zijn met doden omdat hun capaciteiten werden vernietigd door de veiligheidstroepen. Nieuwe propagandaoperaties zullen ook niets opleveren."

Meer dan 800 doden

De beweging streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen meer dan 800 mensen om.

In 2011 zwoer de ETA het geweld af. Sindsdien heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd. De ETA had vorige maand al een boodschap verspreid om vergiffenis te vragen aan haar slachtoffers.