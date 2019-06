Nu ook in Australië eerste rechtszaak voor Roundup ses

04 juni 2019

14u44

Bron: ANP, ABC 0 Tegen de omstreden producent van onkruidverdelgers Monsanto lopen wereldwijd duizenden rechtszaken. Nu volgt ook Australië, waar het bedrijf zich opnieuw moeten verantwoorden voor een mogelijk kankerverwekkend bestanddeel in hun product.

Michael Ogliarolo, een 54-jarige hovenier uit Melbourne, had 18 jaar lang zijn eigen tuinbedrijf. In 2015 moest hij door gezondheidsproblemen noodgedwongen met pensioen. Vier jaar eerder was bij hem lymfeklierkanker (non-hodgkin) vastgesteld. Dat hij jaren aan een stuk gazons en planten besproeide met het herbicide, is volgens de man en zijn advocaat de oorzaak.

De eiser beweert dat Monsanto hem niet heeft gewaarschuwd dat het gebruik van Roundup-producten een gevaar is voor de gezondheid en ernstige verwondingen kan veroorzaken.

“Op het etiket van het product staat nergens een label dat zegt ‘draag een masker, was je handen, doe dit en doe dat’. Mijn cliënt werd uiteindelijk gediagnosticeerd met lymeklierkanker”, aldus de advocaat van de man. De raadsman voegde ook nog toe dat er genoeg bewijs is dat glysofaat, een bestanddeel gebruikt in Roundup, kankerverwekkend is.

De advocaat van Ogliarolo spande de zaak aan omdat “de verdachte wist of had moeten weten dat het gebruik van Roundup-producten gevaarlijk was voor de klager”. De producten zouden DNA- en chromosomale schade in menselijke cellen, kanker, nierziekten, onvruchtbaarheid en zenuwschade kunnen veroorzaken, schrijft de krant Sydney Morning Herald verder.

253 miljoen euro

Het Duitse chemieconcern Bayer, dat Monsanto heeft overgenomen, wilde niet reageren omdat het aanklacht nog niet heeft gekregen. De claim van Ogliarolo is de eerste in Australië en volgt op verschillende zaken in de Verenigde Staten waar mensen schadevergoedingen toegewezen hebben gekregen voor het gebruik van Roundup. Zo had de Amerikaanse tuinman Dwayne Johnson volgens de rechtbank recht op een schadevergoeding van 253 miljoen euro. Net zoals Ogliarolo lijdt hij aan een non-hodgkinlymfoom.

Ook in Europa is veel te doen om Roundup en glyfosaat. Studies over de onkruidverdelger en de gevolgen ervan moeten openbaar worden. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) had eerst besloten om die geheim te houden. Het openbaar maken van de studie zou de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig schaden. In maart van dit jaar werd die beslissing vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.