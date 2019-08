Nu ook houten standbeeld van Donald Trump in Slovenië van zijn Melania ADN

29 augustus 2019

18u42

Bron: The Washington Post 0 Nadat onlangs een houten standbeeld – door critici omgedoopt tot “vogelverschrikker” - van First Lady Melania Trump in Slovenië werd onthuld, staat er nu ook een exemplaar van Donald te blinken in het land. Dat meldt The Washington Post. In Sela Pri Mamniku, niet ver van hoofdstad Ljubljana, is een houten constructie van liefst 8 meter hoog in opbouw. Opnieuw zijn de meningen eerder verdeeld.

Het houten beeld toont de Amerikaanse president op een heel herkenbare manier: in blauw pak en met rode das. De rechterarm is naar de hemel gericht, de vuist is gebald. Met een strenge blik tuurt de houten Trump richting Sevnica, het Sloveense geboortedorp van zijn vrouw Melania. Verder is het vooral een heel hoekig en eerder karikaturaal geheel. “Het toont Trump in de stijl van Superman of het Vrijheidsbeeld”, verklaarde de ontwerper van het werk aan lokaal televisiestation Kanal A. Hij liet zich wel nog ontvallen dat het beeld “een provocatie is”, “want de wereld zit vol met populisme”.

Igor Omerza, een voormalig Sloveens parlementslid en tevens een auteur die ook al over Melania heeft geschreven, spotte het beeld vandaag. “Het kan op vele manieren geïnterpreteerd worden”, zegt hij. “De opgeheven hand van Lady Liberty, of de ijzeren vuist van een populistische dictator.” Volgens Omerza is het beeld op die manier een goede uiting van de haat-liefdeverhouding die Slovenië heeft met Trump. “Hij is altijd in het nieuws. Maar ik denk niet dat de jonge mensen in dit dorp – die mee hebben gewerkt aan de constructie – fan zijn van hem.”