Nu ook Duitse backpacker (28) vermist in Australië: "We zijn doodongerust"

30 juni 2019

12u15

Bron: 9News, Western Australia Police Force 8 Buitenland Terwijl vrijwilligers in Australië nog steeds op zoek zijn naar de vermiste Belg Theo Hayez (18), duikt alweer een nieuwe verdwijningszaak op in het land. De Duitse rugzaktoerist Andreas Karl Wacker (28) is spoorloos sinds hij woensdag om 18.55 uur voor het laatst gezien werd in een tankstation. Zijn familie is doodongerust.

De Duitse backpacker verliet woensdagavond een fitness in de stad Perth. De politie heeft videobeelden verspreid waarop Wacker te zien is in een tankstation in Rockingham, even buiten Perth, woensdag om 18.55 uur. Sindsdien is hij spoorloos. Hij had geen contact meer met familie of vrienden, gedrag dat volgens hen niet in overeenstemming is met zijn normale doen. De Duitser zou geen mobiele telefoon op zak hebben.

Zijn familie sloeg alarm toen Wacker niet reageerde op verjaardagswensen. Zijn tante Andra Malburg vertelde aan 9News dat hij normaal regelmatig contact had met zijn familie. “Bel je mama op, of iemand van de familie”, smeekt ze in een videoboodschap. “Je mama wordt gek, ze slaapt niet meer, we zijn allemaal doodongerust.”

De Australische politie verspreidde een opsporingsbericht voor de rugzaktoerist, die Duits spreekt en een beetje Engels. Ze vragen uit te kijken naar de man, die rondrijdt in een Nissan Pathfinder uit 2002. Daarmee zou hij mogelijk aan het rondtrekken zijn in de buurt van Nannup, op zo’n 280 kilometer van Perth.

Theo Hayez

Perth ligt in het westen van Australië, op meer dan 4.000 kilometer van Byron Bay, waar de Belg Theo Hayez verdween. In de buurt van Byron Bay zijn vrijwilligers nog steeds op zoek naar de Belg. Ook een team van drie Belgische politieagenten is deze week ter plaatse om mee te zoeken naar Theo Hayez, die het laatst werd gezien op 31 mei, toen hij een nachtclub verliet.