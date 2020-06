Nu ook bevestigd: Europese Unie opent grenzen voor veertien landen, maar niet voor Amerikanen TT

30 juni 2020

16u35

Bron: Belga, ANP 126 De Europese Unie gaat vanaf 1 juli haar buitengrenzen opnieuw openen voor de inwoners van veertien landen die de coronapandemie even goed of beter onder controle hebben dan Europa. Dat hebben de lidstaten bevestigd via een schriftelijke procedure. Chinezen zijn welkom op voorwaarde dat het land ook Europese reizigers toelaat, Amerikanen worden voorlopig geweerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de lijst van veertien staan Australië, Japan, Canada, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Inwoners van die landen zijn vanaf morgen in principe weer welkom in de EU. De landen staan op de lijst van landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa. De EU-landen moeten de aanbeveling nog wel omzetten in nationale regelgeving, zodat vertraging kan optreden of extra beperkingen kunnen worden opgelegd.

China is het vijftiende land op de lijst, maar Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.



Voor inwoners uit landen als de Verenigde Staten, Brazilië, India, Turkije en Rusland gaan de Europese grenzen dus nog niet open. De stand van de pandemie in die landen laat het nog niet toe dat hun inwoners opnieuw naar het oude continent reizen. De lijst kan wel regelmatig aangepast worden. Landen waar het aantal nieuwe ziektegevallen gedurende twee weken in de buurt of lager is dan gemiddeld in de EU komen in aanmerking om erop te komen. Ook wordt gekeken naar contactopsporing, het aantal coronatests en de betrouwbaarheid van cijfers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen voorzien voor bepaalde inwoners uit landen die nog niet op de lijst staan. Dat geldt onder meer voor EU-burgers en hun gezinsleden, derdelanders met een Europese verblijfsvergunning van lange duur en bepaalde reizigers met een zogenaamd essentiële functie, zoals diplomaten, asielzoekers, seizoensarbeiders, grenswerkers, studenten en hoogopgeleide derdelanders wier aanwezigheid vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is.

Geen consensus

De landenlijst kwam tot stand na langdurig overleg en werd niet door alle landen aanvaard. Zo hadden enkele zuidelijke lidstaten onder meer vanwege het belang van toerisme aangedrongen op een uitgebreidere lijst, terwijl landen als Nederland behoedzaamheid hadden bepleit. Elk land heeft bovendien wel bepaalde economische, politieke of culturele redenen om coulanter om te springen met de reisbeperkingen voor bepaalde derde landen. Omdat er geen consensus was kwam het op een stemming aan. Het is niet de bedoeling dat reisbeperkingen voor landen die niet op de lijst staan worden versoepeld.

De EU-landen behalve Ierland en de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein sloten half maart hun grenzen voor niet-noodzakelijke trips van reizigers van buiten de EU. Het inreisverbod werd twee keer verlengd, de laatste keer tot 30 juni. De vier Schengenlanden die niet tot de EU behoren zullen dezelfde regels hanteren als de EU-lidstaten.

Hoe zit het binnen Europa?

Binnen de Europese Unie zelf zijn de meeste grenzen weer open. Enkel reizen naar Finland, Ierland, Malta en Noorwegen mag nog niet. In een aantal andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk gelden beperkingen. Buitenlandse Zaken hanteert voor elk land een bepaalde kleurcode, die je hier terugvindt.

De regels per land staan ook op een interactieve kaart van de Europese Unie.

Lees ook: Zo reizen we deze zomer: alle regels in de populairste bestemmingen binnen Europa (+)