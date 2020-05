Nu ook besmette kat in Frankrijk SVM

02 mei 2020

14u04

Bron: Belga 0 Ook in Frankrijk heeft een kat positief getest op het nieuwe coronavirus. De poes is wellicht besmet door zijn baasjes. Het is niet de eerste keer dat het virus wordt aangetroffen in een kat. Onder meer in België waren er al meldingen van besmettingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is de nationale veterinaire school van Alfort, ten oosten van Parijs, die de besmetting meldde op haar website. Een team had een tiental testen uitgevoerd bij katten van eigenaars die mogelijk zelf besmet waren met het virus. Een van de katten heeft daarbij positief getest en vertoonde ook symptomen.

Wereldwijd zijn er vier gevallen bekend waarbij het virus is overgedragen op katten. Zo was er een geval in Hongkong, een geval in België en twee gevallen in New York. De overdracht op katten blijft volgens de onderzoekers "een zeldzaamheid". De onderzoekers raden mensen die zelf besmet zijn wel aan het aantal nauwe contacten met hun kat te beperken, een mondmasker te dragen en de handen te wassen alvorens het dier te strelen.

Lees ook: Vier gezinnen maken ‘coronarekening’ voor april: van net niet kopje-onder gaan, tot eenzaam extra sparen (+)