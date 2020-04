Nu meer dan 2.000 doden in Zweden: "Absoluut nog geen daling” TT

23 april 2020

15u40

Bron: SVT, Expressen 0 Het Zweedse ministerie van Volksgezondheid heeft 84 nieuwe bevestigde overlijdens door het coronavirus gemeld, waarmee het totaal aantal overlijdens nu 2.021 ligt. "We zien absoluut nog geen daling”, klonk het op de dagelijkse persconferentie. De overheid waarschuwt dat de druk op de ziekenhuizen bijzonder hoog blijft, en vraagt de bevolking zich aan de maatregelen te houden.

In totaal zijn nu 16.755 personen besmet (geweest) met het coronavirus. Volgens staatsepidemioloog Anders Wallensten is daarmee “absoluut nog geen daling” in de cijfers te zien.

1.217 patiënten moesten verzorgd worden op de afdelingen intensieve zorg, waarvan er nog altijd meer dan 500 bedden bezet zijn. Dat aantal blijft de laatste dagen wel stabiel, en er zijn nog meer dan dubbel zoveel bedden beschikbaar. De overheid spreekt dan ook tegen dat bejaarden bewust niet naar intensieve zorg worden gebracht. "Wie verzorging nodig heeft, krijgt verzorging”, klonk het. Maar hoe langer de druk aanhoudt, hoe zwaarder de ziekenhuizen het krijgen.

De meeste overlijdens en besmettingen vinden nog altijd plaats in en rond de hoofdstad Stockholm. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zal op 1 mei ongeveer een kwart van de bevolking daar besmet geweest zijn. Tegenover elke vastgestelde besmetting in de hoofdstad staan volgens de meest recente modellen 75 onbevestigde besmettingen.

Epidemioloog Wallensten drukte de Zweden op het hart zich aan de - vrijwillige - richtlijnen te houden: afstand houden, voldoende de handen wassen, niet op bezoek gaan bij ouderen, en thuisblijven bij het kleinste symptoom. “De zon schijnt en het is buiten mooi weer. We krijgen vragen om de restricties te lossen, maar het gevaar is nog niet geweken. We moeten volhouden en de ouderen beschermen. Hou ook buiten voldoende afstand.”

