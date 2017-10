Nu het nog legaal is: wapenliefhebbers kopen accessoire om geweren sneller te kunnen afvuren SPS

09u42

Bron: Belga 2 REUTERS In de nasleep van de dodelijke schietpartij in Las Vegas kopen wapenliefhebbers "bump fire stocks" op, een accessoire dat schutter Stephen Paddock vermoedelijk heeft gebruikt om semi-automische geweren sneller te kunnen afvuren. Dat meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. De wapenliefhebbers anticiperen op een vermoedelijk strengere wetgeving en kopen het apparaat, nu het nog legaal is.

Op foto's van de wapens die in de hotelkamer zijn gevonden van waaruit Paddock op festivalgangers vuurde, is zo'n "bump fire stock" te zien gemonteerd op een vuurwapen. Twaalf van die accessoires zijn aangetroffen op vuurwapens die Paddock in zijn hotelkamer had, zei Jill Snyder, agent van de politiedienst ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) aan CNN.



De aanpassing laat toe een semi-automatisch vuurwapen sneller af te vuren, zoals een volautomatisch exemplaar. Bij semi-automatische wapens moet de trekker telkens opnieuw worden overgehaald om een enkele kogel af te vuren, terwijl een automatisch wapen blijft vuren zolang de trekker is overgehaald en er kogels in de lader zitten. Een "bump fire stock", geplaatst tegen de schouder van de schutter, vangt de terugslag van het wapen op en duwt de trekker op die manier opnieuw tegen de vinger van de schutter. Zo kan die het wapen sneller afvuren. Maar terwijl het in de VS heel moeilijk is om een automatisch vuurwapen aan te schaffen, zijn die stocks net makkelijk verkrijgbaar.

Beste dienstverlening

Wapenliefhebbers vrezen een strengere wetgeving daaromtrent na de schietpartij en kopen dus nog snel zo'n accessoire, aldus Bloomberg. Op de website van een van de fabrikanten, Slide Fire, staat weliswaar dat het ding voorlopig niet meer kan worden aangekocht "om de beste dienstverlening te leveren voor (bestellingen) die al zijn geplaatst". Op veilingssite GunBroker.com lopen de prijzen voor zo'n accessoire op. Voor een tweedehands exemplaar brachten acht gegadigden een bod uit en bedroeg de prijs al 315 dollar, terwijl op de website van Slide Fire een aankoopprijs van 179,95 dollar staat, aldus nog Bloomberg.

Gigantische achterpoort

Dat Paddock vermoedelijk zo'n accessoire gebruikte tijdens zijn moordpartij, heeft de aandacht van enkele Amerikaanse politici getrokken. "Dit is een gigantische achterpoort in de wet die je toelaat een wapen te veranderen in iets dat lijkt op een automatisch geweer", aldus het Democratische parlementslid Dina Titus aan CNN. Zij is een van verschillende Congresleden die een beperking op de accessoires willen. Senator Dianne Feinstein, eveneens een Democrate, stelde woensdag een wet voor die de productie of het bezit verbiedt van accessoires die semi-automatische wapens sneller doen schieten. De wetgeving krijgt de steun van 26 Democratische collega's van Feinstein, maar vooralsnog niet uit Republikeinse hoek.



De verkoop en productie van automatische wapens is illegaal in de VS sinds 1986. Automatische wapens die van voor dat jaar dateren, zijn het voorwerp van strenge regulering en worden gevolgd door de ATF.