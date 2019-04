Nu Brunei homo's bestraft met steniging, kan Duitse onderscheiding voor sultan niet worden geschrapt mvdb

04 april 2019

10u22

Bron: ANP 0 De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier kan niet voldoen aan de wens van leden van de Bondsdag om sultan Hassanal Bolkiah van Brunei het Grootkruis van Verdienste te ontnemen. De sultan kreeg dat in 1998 in het kader van een staatsbezoek.

De parlementsleden willen de onderscheiding afpakken omdat Brunei gisteren de zwaarste vorm van de sharia-wetgeving heeft ingevoerd. Dat betekent dat voortaan de doodstraf kan worden gegeven voor bijvoorbeeld overspel, verkrachting en homoseksuele handelingen. Ook is amputatie van handen mogelijk als straf voor diefstal en geseling voor een scala aan vergrijpen.



Bondspresident Streinmeier legde uit dat bij staatsbezoeken verleende onderscheidingen niet kunnen worden ingetrokken maar dat hij de wrede en onmenselijke straffen die nu in Brunei gelden, scherp veroordeelt.



Het sultanaat is de afgelopen dagen ook op de vingers getikt door de Verenigde Naties en de Verenigde Staten. De straffen werden inhumaan en in strijd met de mensenrechten en de vrijheid van marteling genoemd. Persoonlijkheden als George Clooney en Elton John hebben opgeroepen door Brunei beheerde chique hotels als het Dorchester in Londen, het Plaza Athénée in Parijs of het Eden in Rome te boycotten.



Sultan Bolkiah, door olie-inkomsten een van de rijkste mensen ter wereld, zei gisteren in een toespraak in Bandar Seri Begawan dat het goed toeven is in zijn land, waar bezoekers vrede en harmonie kunnen ervaren. Brunei was een aantal jaren geleden al begonnen met het geleidelijk invoeren van de sharia en gisteren bereikte dat proces de eindfase.

Deze luxehotels zijn in handen van het investeringsfonds van de Bruneise overheid:

