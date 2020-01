Nu al vier miljoenensteden onder quarantaine vanwege coronavirus SVM LH YV TT KV

23 januari 2020

10u41

Bron: ANP, Belga, CNN, Reuters 58 Voor het eerst is in Singapore iemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt The Straits Times op basis van de Singaporese autoriteiten. Eerder vandaag werden de Chinese steden Huanggang en Ezhou door de autoriteiten onder quarantaine gezet. Morgen gebeurt hetzelfde met de stad Chibi. Het uitgaande verkeer en het openbaar vervoer worden vrijwel stilgelegd. Ook Wuhan, het epicentrum van de ziekte, werd al afgesloten. In totaal gelden de reisverboden in China nu al voor ongeveer 20 miljoen mensen.

Volgens The Straits Times zou het gaan om een 66-jarige Chinese man uit Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Hij reisde met negen anderen, die nog worden onderzocht. Eerder werden al besmettingen gemeld in China, Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

De elf miljoen inwoners van Wuhan kunnen intussen geen veerboten of vliegtuigen meer gebruiken om de stad te verlaten. Ook het openbaar vervoer ligt er stil. Aan afritten van snelwegen worden auto’s tegengehouden door de politie om de lichaamstemperatuur van inzittenden te controleren.

‘s Nachts

De beslissing om de stad te isoleren werd ‘s nachts getroffen, zodat inwoners niet nog snel konden vertrekken. Bedoeling is om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, zeker nu de vakantie rond het Chinese nieuwjaar, dat loopt van zaterdag 25 januari tot 8 februari, binnenkort van start gaat.

Vandaag besliste de Chinese overheid om ook de steden Huanggang en Ezhou lam te leggen. Huanggang ligt zo’n 75 kilometer ten oosten van Wuhan, er wonen zo’n zeven miljoen mensen. Er zullen in de stad geen bussen of treinen meer in- of uitrijden en de inwoners mogen de stad niet verlaten. Zulke maatregelen werden al opgelegd voor Wuhan en gelden nu ook voor Huanggang en voor de naburige stad Ezhou, waar een miljoen mensen wonen, en vanaf middernacht ook voor Chibi, een stad met een half miljoen inwoners op ongeveer 120 kilometer ten zuiden van de provinciehoofdstad Wuhan. In totaal gelden de reisverboden dus voor zo’n 20 miljoen mensen.

Nieuwjaarsvieringen in Peking geannuleerd

De hoofdstad Peking heeft vandaag besloten om alle grote nieuwjaarsvieringen te annuleren. “Om de epidemie te beheersen, de levens en de gezondheid van de inwoners te beschermen, massabijeenkomsten te verminderen en ervoor te zorgen dat iedereen een harmonieus en vreedzaam Lentefeest heeft, werd besloten om alle grootschalige evenementen in Peking te annuleren”, luidt een verklaring van het Bureau voor Toerisme en Cultuur van de stad.

Later werd aangekondigd dat Peking ook het Paleismuseum of de Verboden Stad in de hoofdstad zal afsluiten. De Verboden Stad werd in 1420 afgewerkt. De keizers huisden er en meer dan 500 jaar lang vormde het het politieke centrum van China. De verboden stad is werelderfgoed.

In Hongkong moeten mensen in twee vakantiekampen die in contact zijn geweest met dragers van het nieuwe coronavirus in quarantaine geplaatst worden.

Ook van mens op mens

Het zogenaamde 2019-nCoV-virus ontstond vermoedelijk op een beestenmarkt. De precieze bron is nog niet achterhaald en kan dus ook niet worden uitgeschakeld. Aanvankelijk werd gedacht dat het virus enkel overdraagbaar was van dier op mens, maar dat blijkt nu ook van mens op mens te gebeuren. Dat kan onder meer via druppeltjes in de lucht wanneer iemand hoest of niest.

Het coronavirus kan dodelijk zijn, maar is dat meestal niet. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden bij patiënten die al aan bepaalde ziektes lijden, zoals diabetes. Zo kan het virus tot de dood leiden. Bij het vergelijkbare SARS kwamen in 2003 zo’n 800 patiënten om. Het sterftepercentage lag toen ergens tussen 5 en 15 procent.

In China zijn tot dusver zeventien mensen aan het virus bezweken, allemaal in de provincie Hubei. Daar ligt zowel Wuhan als Huanggang en Ezhou.

“4.000 besmettingen in Wuhan”

Volgens actuele berekeningen zijn er veel meer mensen met het nieuwe coronavirus besmet dan het aantal vastgestelde gevallen. Deskundigen van het Imperial College in London gaan ervan uit dat er op 18 januari in de Wuhan al bij zowat 4.000 mensen symptomen zijn opgetreden, zo blijkt uit een mededeling van het Centrum voor Analyse van Wereldwijde Infectieziekten.

De schatting van de Britse experten is gebaseerd op een rekenmodel. Daarin zijn de in het buitenland vastgestelde infecties gekoppeld aan het aantal vliegtuigpassagiers, de bevolking en de aangenomen incubatietijd gekoppeld. Het model voorspelt dat het daadwerkelijk aantal geïnfecteerden waarschijnlijk duidelijk hoger is dan het aantal gediagnosticeerde gevallen.

De wetenschappers van het Imperial College gaan uit van een incubatietijd van vijf tot zes dagen. De vorsers maken die schatting op basis van ervaringen met soortgelijke ziekten.

De Chinese krant Beijing News kondigde aan dat Wuhan, het epicentrum van de corona-uitbraak, binnen de zes dagen een speciaal ziekenhuis zal bouwen om patiënten te behandelen.

