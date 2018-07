Nu al urenlange files in Duitsland door vakantie-uittocht HA

14 juli 2018

08u09

Bron: Belga 0 Het weekend van 14 en 15 juli is voor vakantiegangers een 'wisselweekend' op de Europese wegen, en dat laat zich nu al voelen. Vooral in Duitsland staan vanochtend al lange files, zo melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring.

Voor wie richting het zuiden trekt is vandaag een 'rode' dag, met topdrukte tussen 9 en 17 uur. Voor de terugkeer geeft Touring code 'oranje' mee, iets minder druk dus. Daar wordt de grootste hinder tussen 11 en 18 uur verwacht.

In Duitsland is het deze ochtend al erg druk met lange files op de A3. Op het hele traject tussen Keulen en Neurenberg verliezen automobilisten nu al in totaal 3 uur en 30 minuten, meldt de VAB. Tussen Keulen en Frankfurt moet je anderhalf uur extra rekenen. Tussen Frankfurt en Würzburg komen daar nog eens 45 minuten bij. Van Würzburg tot Nuerenberg verlies je nog eens een uur en een kwartier.



Wie verder rijdt richting Oostenrijk moet eens nog rekening houden met 40 minuten vertraging tussen Neurenberg en Rosenheim (via München A99, A9, A8) en 30 minuten vertraging tussen Rosenheim en Salzburg op de A8.

In Frankrijk is het momenteel nog vrij rustig. Daar verlies je een dik halfuur op de A7 tussen Lyon en Orange. Verder staan hier en daar kleinere files, maar de wachttijd loopt voorlopig niet verder op dan 10 minuten.

In Zwitserland is het aanschuiven voor de Italiaanse grens in Chiasso en aan de Gotthartunnel verlies je nu al een uur. Elders is het druk, maar verloopt het verkeer vlot. Ook in Oostenrijk is het druk, maar daar staan nog geen lange files.