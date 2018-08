Nu al stevig filerijden in Frankrijk op 'zwarte zaterdag' FT

04 augustus 2018

08u09

Bron: Belga 4 In Frankrijk staan nu al zeer lange files op alle vakantie-assen richting het zuiden. VAB verwacht dat de wachttijden de komende uren nog zullen toenemen.

VAB raadt iedereen die vandaag richting zuiden op vakantie vertrekt aan om pas na de middag te vertrekken. Ook mobiliteitsorganisatie Touring verwacht in Europa een superdruk weekend op de weg, zowel voor vertrekkende als terugkerende vakantiegangers.

Richting het zuiden moet deze ochtend al rekening gehouden worden met een extra wachttijd van 2 uur en 40 minuten op de as Luxemburg - Lyon - Spaanse grens, met een extra wachttijd van 2 uur en 50 minuten op de as Rijsel - Parijs- Bordeaux - Spaanse grens en met een extra wachttijd van 3 uur en 5 minuten op de as Rijsel - Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand. Voor de Mont-Blanctunnel verliezen automobilisten een half uur.

In Duitsland is het vooral druk in het zuiden van het land, richting Oostenrijk: op de A8 Neurenberg - Salzburg schuif je 1 uur en 15 minuten aan. In Oostenrijk verliezen vakantiegangers momenteel 20 minuten op de A10 Salzburg - Villach. De wachttijd voor de Karawankentunnel richting Slovenië op de A11 bedraagt deze ochtend 1 uur. In Zwitserland moet voor de Gotthardtunnel richting Italië 30 minuten extra aangeschoven worden.

Volgens Touring was het afgelopen nacht al erg druk op de Europese wegen. Voor vertrekkende toeristen is vandaag een zwarte dag in Frankrijk en een rode dag elders in Europa. Touring verwacht een topdrukte tot en met 17 uur, met een piek omstreeks de middag.