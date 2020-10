Nu al meer dan 4.000 coronabesmettingen op 24 uur tijd in Nederland ADN

Bron: Belga, ANP 2 In Nederland is de afgelopen 24 uur bij 4.007 mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat zijn er voor het eerst meer dan 4.000. Zaterdag waren er 3.972 gerapporteerde nieuwe besmettingen. Dat getal is bijgesteld naar 3.971. Over de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland in totaal ruim 24.000 nieuwe besmettingen gemeld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondagmiddag.

In Amsterdam nam het aantal besmettingen het meest toe, met 457. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag met 267 en 256 positieve tests. In Den Haag werden nooit eerder zoveel nieuwe gevallen vastgesteld in één dag. Zaterdag nam het aantal gevallen in Groningen en Tilburg snel toe. In beide gemeenten heeft die toename zondag niet doorgezet. In Groningen werden 75 nieuwe gevallen bekend, een etmaal eerder was de toename nog dubbel zo groot. In Tilburg werden zondag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 zaterdag.

Aantal mensen in het ziekenhuis fors gestegen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is de afgelopen 24 uur fors gestegen. Zondag behandelden Nederlandse ziekenhuizen 810 mensen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 69 meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “De forse stijging in de afgelopen 24 uur past binnen de dagvariatie en sluit aan bij de eerdere voorspelling. Op basis van de besmettingscijfers verwachten wij dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen. De verhouding tussen het aantal klinische en ic-patiënten blijft daarbij nog steeds anders dan tijdens de eerste piek.”

Spreiding van patiënten

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 647 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 62 meer dan op vrijdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg licht, van 156 naar 163.

Afgelopen etmaal zijn elf coronapatiënten overgebracht naar andere regio’s. Dat moet overbelasting van de ziekenhuizen voorkomen. Anderhalve week geleden werd die spreiding van coronapatiënten doorheen het land hervat. Sindsdien zijn al ruim honderd mensen verplaatst naar andere ziekenhuizen.

Minstens 80 sterfgevallen afgelopen week

Het aantal bevestigde sterfgevallen nam het afgelopen etmaal in Nederland met vijf toe. Dat betekent niet dat deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden; dit soort informatie wordt soms met vertraging doorgegeven. Zaterdag werden nog 21 Nederlands dodelijke slachtoffers van de pandemie gemeld. Over de afgelopen zeven dagen zijn 80 sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met COVID-19. Waarschijnlijk ligt het werkelijke sterftecijfer in Nederland hoger. Het is namelijk niet altijd bekend dat iemand is overleden aan het virus.

In Nederland is tot nu toe bij ruim 135.000 mensen het coronavirus vastgesteld. Eind augustus stond de stand nog ongeveer op 70.000 gevallen. Het RIVM weet van bijna 6.500 mensen zeker dat die zijn overleden aan het virus. Vorige week heeft het land strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus.

