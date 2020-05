Nu al meer dan 280 doden in Mexico en Dominicaanse Republiek door illegaal gestookte alcohol TT

14 mei 2020

22u25

Bron: Belga 0 Sinds eind april zijn in Mexico al minstens 105 mensen gestorven, vermoedelijk na het drinken van illegaal gestookte drank. Ook in de Dominicaanse Republiek zijn volgens de minister van Volksgezondheid, Rafael Sanchez, sinds 7 april 177 doden gevallen.

Alleen al in de Mexicaanse staat Puebla is het aantal doden opgelopen tot 42, zo maakte de regionale regering er al bekend. Daarnaast liggen elf mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de naburige staat Morelos meldden de autoriteiten intussen al 18 doden. In de westelijke staat Jalisco zijn sinds 26 april 38 doden gevallen. In het zuidoostelijke Yucatan stierven zeven mensen.

In enkele van de getroffen gebieden is de verkoop van alcohol verboden sinds de coronacrisis. Mogelijk leidde dat verbod in combinatie met de voor vele mensen weggevallen inkomsten tot een toename van de consumptie van goedkope, illegaal gestookte alcohol. Dat ook de productie van ethanol is stopgezet met de coronamaatregelen, kan dan weer tot het gebruik van methanol hebben gebruikt, aldus een gezondheidsexpert in Jalisco.



In de Dominicaanse Republiek stelt de regering dat de consumptie van de goedkope drank Cleren verantwoordelijk is voor de doden. De drank wordt gemaakt van suikerriet en fruit. Bij de productie daarvan kan door het gebruik van bepaalde houtsoorten ook het giftige methanol ontstaan.

Methanol komt vaak in illegaal gestookte drank voor, wanneer niet op de juiste manier is gedistilleerd. Een kleine hoeveelheid volstaat voor een vergiftiging met duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, verstoord zicht tot blindheid en zelfs bewusteloosheid en ademhalingsstilstand.