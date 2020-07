Nu al meer dan 20.000 doden en 700.000 besmettingen in India ADN

07 juli 2020

12u26

Bron: Belga 8 In India zijn al meer dan 20.000 mensen bezweken aan het coronavirus. Hoewel het land verdere versoepelingen van de lockdown toelaat, piekt ook het aantal nieuwe besmettingen. De voorbije 24 uur werden er 22.452 nieuwe gevallen en 467 overlijdens gemeld. Het aantal besmettingen in het land ligt daarmee nu op 719.665. Dat blijkt uit gegevens van het Indiase ministerie van Gezondheid.

Het tempo van het aantal nieuwe besmettingen versnelt sinds de regering midden mei de eerste versoepelingen van de lockdown afkondigde.



Sindsdien zijn binnenlandse vluchten weer mogelijk, rijden de treinen weer en zijn markten en kantoren heropend. Maandag werden ook de belangrijkste monumenten weer opengesteld voor bezoekers, maar de wereldberoemde Taj Mahal blijft nog gesloten.

Dodenaantal

Uit data van de overheid blijkt dat het 110 dagen duurde, tot 19 mei, om aan de eerste 100.000 besmettingen te raken. Voor de laatste 100.000 besmettingen waren slechts zes dagen nodig. India werd maandag het land met het derde hoogste aantal besmettingen, na de Verenigde Staten en Brazilië. Het land heeft echter relatief gezien minder overlijdens, volgens de gegevens die de regering verspreidt. Wereldwijd is het in dat klassement als achtste geplaatst.

Volgens gezondheidsambtenaren zou het dodenaantal de komende weken fors kunnen toenemen, door de forse stijging van het aantal besmettingen.

Zwaarst getroffen

De westelijke staat Maharashtra, met als hoofdstad India's financiële centrum Mumbai, is het zwaarst getroffen, met ruim 200.000 besmettingen en 9.000 doden. In hoofdstad New Delhi, een ander epicentrum van de uitbraak, waren er al 100.000 besmettingen en ruim 3.000 doden.