Nu al meer dan 1.000 doden door coronavirus in Verenigd Koninkrijk

28 maart 2020

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal overlijdens door het coronavirus over de kaap van 1.000 gesprongen. Er kwamen in een dag 260 doden bij, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt.