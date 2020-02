Nu al elf doden door coronavirus in Italië: “Grenzen sluiten? Geen sprake van” SVM

25 februari 2020

19u43

Bron: Belga 0 In Italië zijn nog vier mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totale aantal doden in het land op elf. Dat heeft het hoofd van de civiele beschermingsdienst Angelo Borrelli bekendgemaakt.

Het virus is vandaag drie tachtigers fataal geworden, zegt Borrelli. Daarnaast is ook een vrouw uit de regio Veneto gestorven door het coronavirus. Het aantal besmette personen in Italië is intussen ook opgelopen tot 322.

Ondanks de verdere verspreiding van het coronavirus in Italië hebben de buurlanden dinsdag beslist om de grenzen open te houden. "We willen erg duidelijk zijn over het feit dat er geen sprake is van een sluiting van de grenzen tussen onze landen. Dat zou een disproportionele en ineffectieve maatregel zijn", deelde de Franse minister van Volksgezondheid mee tijdens een bijeenkomst in Rome. Ook zijn collega’s uit Slovenië, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland namen deel aan het overleg.

