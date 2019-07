Nu al druk op wegen in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland LH

26 juli 2019

15u13

Bron: Belga 4 Het is nu al druk op de wegen naar het zuiden, zo meldt mobiliteitsorganisatie VAB deze middag. In Frankrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland is het op verschillende plaatsen aanschuiven geblazen.

Rond 12.30 uur was het al zeer druk op de A10 Parijs-Bordeaux in Frankrijk. Daar konden autobestuurders al 2 uur verliezen: een uur bij Niort en een uur bij Saintes. Verder werd de A11 Parijs-Nantes afgesloten bij Ablis door een ongeval en liep ook daar de wachttijd op. Traditiegetrouw is het ook zeer druk rond Parijs.



"Dit weekend is de voorbode van de twee zwarte zaterdagen in Frankrijk, 3 en 10 augustus", zegt VAB. "Zaterdag wordt in Frankrijk een zeer drukke dag. Al vanaf 7 uur 's morgens zullen de eerste files zich vormen in de Rhônevallei richting het Zuiden. (...) Op zondag zorgt de slotrit van de Ronde van Frankrijk voor hinder op de wegen in en rond Parijs.”



Op het piekmoment, morgen rond 13 uur, verwacht VAB ongeveer 700 kilometer file. Afgelopen weekend was dat om 12.10 uur 688 kilometer, beduidend drukker dan vorig jaar.



In Duitsland verloren vakantiegangers rond de middag al 1 uur en 15 minuten op de A8 Karlsruhe-Ulm. Op de A8 München-Salzburg was dat 50 minuten. "In Duitsland beginnen de twee dichtstbevolkte deelstaten, Baden-Württemberg en Beieren, aan de zomervakantie. Het is ook juist in deze deelstaten dat de grootste verkeersknelpunten gesitueerd zijn, dit zorgt dus vooral voor verkeershinder in het zuiden van het land", zegt VAB.

In Zwitserland tot slot liep rond de middag de wachttijd voor de Gotthardtunnel op tot 1 uur door een ongeval. Wie terugkeert uit Italië moet ook rekening houden met drie kwartier vertraging. "Zaterdag kan de wachttijd aan de Gotthardtunnel in beide richtingen oplopen tot meer dan twee uur. Opvallend deze zomer is dat er op zondag ook steeds lange files staan aan de Gotthardtunnel in Zwitserland, afgelopen zondag liep de wachttijd daar op tot bijna twee uur", besluit VAB.

In Oostenrijk zijn er momenteel geen vertragingen.