Nu al dikke pakken sneeuw in Alpen 20u00

Bron: vtmnieuws.be

De maand november is nog maar net bezig of in de Alpen wintert het al volop. In de meeste gebieden viel voorbije nacht tot 30 centimeter sneeuw. Lokaal in de zuidelijke Alpen zelfs tot 80 centimeter. Voor wie al droomt van een wintervakantie: de garantie op sneeuw voor als de pistes open zijn eind deze maand is er niet.



Afgelopen zondag viel al een eerste pak sneeuw, en vannacht kwam er een verse lading. Voor de deuren in Oost-Tirol liggen al pakken sneeuw tot dertig centimeter hoog. In de meeste gebieden in de Alpen op 1200 meter hoogte viel 10 tot 30 cm. In de zuidelijke Alpen zelfs tot 80 cm en boven de 3000 meter zelfs tot 1 meter.



Sneeuwliefhebbers die er nu al heen willen: het is zinloos. De skigebieden gaan pas eind deze maand, begin december open.