Nu al derde klacht tegen Franse ambassadeur van Vaticaan wegens seksuele agressie

14 maart 2019

07u04

Bron: Belga 0 Tegen de ambassadeur van het Vaticaan in Frankrijk, de 74-jarige Italiaanse prelaat Luigi Ventura, is een derde klacht ingediend wegens seksuele agressie. Dat is vandaag vernomen van een bron dicht bij het onderzoek, die daarmee eerdere berichtgeving van radio Europe 1 bevestigt.

De man die de klacht indiende, verklaarde aan de gerechtelijke politie van Parijs dat hij het slachtoffer werd van "handtastelijkheden op de billen". De feiten zouden zich in 2018 hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst van de Italiaanse gemeenschap in de Franse hoofdstad.



De openbare aanklager van Parijs had in januari al een onderzoek ingesteld tegen de pauselijke nuntius op verdenking van aanranding. Nadat dit in de media bekend was geraakt, werd het nieuws in gerechtelijke kringen bevestigd.

Onschendbaarheid

Ventura is sinds 2009 aan het werk in Parijs als pauselijk nuntius en is daarmee verantwoordelijk voor de relaties tussen het Vaticaan en de Franse overheid.



Door zijn functie geniet de 74-jarige geestelijke diplomatieke onschendbaarheid. De klagers en hun advocaten hebben in een schrijven aan het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd dat Frankrijk er bij het Vaticaan zou op aandringen dat die onschendbaarheid wordt opgeheven.

