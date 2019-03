Nu al de doodsteek voor brexitakkoord May? Gedoogpartner DUP noemt Europese top “onvergeeflijke mislukking” TT

22 maart 2019

17u33

Bron: Reuters, The Guardian, ANP 4 De DUP, de Noord-Ierse Unionistische partij die cruciaal is om Theresa May's brexitakkoord volgende week door het Britse parlement te krijgen, heeft in een verklaring bijzonder hard uitgehaald naar de premier. “Dat ze anderen de les spelt en beschuldigt, kan niet verhullen dat haar regering de verantwoordelijkheid draagt voor het debacle waar we nu in zitten”, schrijft de partij. May “is te veel bereid om te capituleren voor Europa”, en de Europese top van gisteren was in de ogen van de Noord-Ieren “een ontgoochelende en onvergeeflijke mislukking”.

“De premier heeft de kans gemist om op de Europese top voorstellen op tafel te leggen die een aanvaardbaar akkoord dichterbij hadden kunnen brengen”, schrijft Nigel Dodds, de vicevoorzitter van de partij, in de mededeling. "Die mislukking is des te meer ontgoochelend en onvergeeflijker gezien er duidelijke meningsverschillen waren tussen de andere EU-lidstaten.”

De DUP, de protestantse Noord-Ierse partij die voorstander is van de unie met de rest van het Verenigd Koninkrijk, verleent premier May niet alleen de nodige gedoogsteun in het Britse parlement, ze is ook onontbeerlijk voor de goedkeuring van het brexitakkoord in dat parlement. Daar wordt volgende week al voor de derde keer over de deal gestemd. De DUP blijft echter ontevreden over het mechanisme van de backstop en vreest dat Noord-Ierland uiteindelijk losgeweekt zou kunnen worden van de rest van het land.

Tien zetels

Zonder de steun van de DUP lijkt het onwaarschijnlijk dat de deal door het Lagerhuis geraakt. De partij is dan wel maar goed voor tien zetels, zonder hen heeft May geen meerderheid. Bovendien kijken heel wat harde brexiteers uit May's partij naar hoe de DUP zal stemmen om hun eigen voorkeur te bepalen. May kreeg gisteren van de EU nog tot 22 mei de tijd voor de brexit die eigenlijk op 29 maart in de planning stond, op voorwaarde dat haar deal wordt goedgekeurd.

De vooruitzichten zijn na de mededeling van de DUP echter niet al te best. Waarschijnlijk wordt er op dinsdag of woensdag gestemd. "De regering was te veel bereid om te capituleren voor Europa vooraleer ze noodzakelijke veranderingen aan het akkoord kon aanbrengen die het voorstel door het Lagerhuis hadden kunnen krijgen”, klinkt het hard. "De regering heeft zich consequent tevreden gesteld met minderwaardige compromissen wanneer dat niet nodig was en terwijl er nog meer moest en moet onderhandeld worden met Europa.”

“Compleet vernederd”

De DUP is ook niet te spreken over de toespraak van May van woensdag waarin ze zei de frustratie van de bevolking te begrijpen en de schuld vooral bij de parlementsleden legde. “Dat ze anderen de les spelt en beschuldigt, kan niet verhullen dat haar regering de verantwoordelijkheid draagt voor het debacle waar we nu in zitten en voor het feit dat het akkoord al twee keer overweldigend is verworpen.”

“De premier is nu overeengekomen om de zaak opnieuw twee weken verder aan te zien en trok, compleet vernederd, haar belofte weer in dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart zou verlaten. Maar er is aan het akkoord helemaal niets veranderd. (...) Wij zullen geen akkoord aanvaarden dat op lange termijn een risico inhoudt voor de grondwettelijke en economische eenheid van het Verenigd Koninkrijk.”