Nu al 4.000 evacuaties door bosbranden Gran Canaria TT

18 augustus 2019

16u57

Bron: ANP 1 De bosbranden op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria hebben sinds gisteren zeker 1.700 hectare grond verwoest. Dat meldt de Spaanse krant El País. Ook zijn er 4.000 mensen uit het gebied geëvacueerd. Voor het gebied is code oranje ingesteld.

Ángel Víctor Torres, de president van de Canarische Eilanden, zei vanmiddag dat de brand voorlopig nog wel blijft woeden en nog niet onder controle is. Dat heeft te maken met de hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid en forse windstoten. Zeker 700 brandweermannen zijn ingezet om de vlammenzee te bestrijden. Ook vliegen er negen helikopters en twee blusvliegtuigen continu boven het gebied. De brand blak gisteren uit in de buurt van het dorp Tejeda en woedt op twee fronten.



Vorige week woedden er ook al bosbranden in de bergen van Gran Canaria. Toen werden er ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Het gevarengebied is erg populair onder toeristen.