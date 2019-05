Nu al 3 miljoen euro geboden voor lunch met miljardair Warren Buffett kg

28 mei 2019

21u27

Bron: Belga 2 De jaarlijkse veiling van een lunch met meesterbelegger Warren Buffett gaat een recordbedrag opleveren. Met nog drie dagen te gaan, wordt de net geen 3,5 miljoen dollar die in 2012 en 2016 werd neergeteld al zeker overtroffen. Het hoogste bod staat nu op 3,5 miljoen dollar (zo’n 3,1 miljoen euro).

De 88-jarige Buffett, een van de rijkste mensen ter wereld en nog altijd zeer actief in de beleggingsfirma Berkshire Hathaway, biedt sinds twee decennia eens per jaar vermogende bieders de kans met hem te tafelen. De winnende bieder mag samen met zeven vrienden aanschuiven in restaurant Smith & Wollensky in New York. Gasten mogen alles vragen over de beleggingsstrategieën van Buffett.



De opbrengst van de veiling gaat naar een liefdadigheidsorganisatie in San Francisco die zich inzet voor daklozen en armen. In negentien jaar heeft hij al bijna 30 miljoen euro voor dat doel ingezameld.

Steak of hamburger

Het restaurant in New York waar de lunch plaatsvindt is gespecialiseerd in biefstukken van topkwaliteit. Zelf staat Buffett met zijn geschatte vermogen van dik 82 miljard dollar overigens bekend om zijn relatief simpele levensstijl. Zo gaf hij in interviews aan dat dure etentjes hem niet gelukkiger maken dan een hamburger van McDonald's, waar hij dagelijks ontbijt.



Ook woont Buffett niet in een enorme villa, maar in hetzelfde huis dat hij in 1958 naar verluidt kocht voor 31.500 dollar. Aan auto's geeft hij evenmin veel uit.