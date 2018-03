Nu Afrin onder controle is: Erdogan duidt volgend doelwit aan van Turkse legeroperatie in Syrië IVI

25 maart 2018

17u38

Bron: Belga 0 De stad Tell Rifaat, een 40-tal kilometer ten noorden van Aleppo, is - na de inname van Afrin - het volgende doelwit van de Turkse militaire operatie tegen een Koerdische militie in het noorden van Syrië. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd.

"Bij Gods wil zullen we ervoor zorgen dat deze operatie haar doel bereikt door binnen afzienbare tijd de controle te verwerven over Tell Rifaat", zei Erdogan in Trabzon, aan de Zwarte Zee.

Eerder vandaag raakte bekend dat het Turkse leger Afrin sinds vorige week, na twee maanden strijd, volledig onder controle heeft. De inwoners kunnen terugkeren naar hun huizen en zullen daarbij geholpen worden, zo klonk het in een mededeling van de Turkse generale staf.

Koerdische militie

Turkse troepen lanceerden op 20 januari ‘Operatie Olijftak’ tegen de Koerdische militie YPG in de regio Afrin. Turkije ziet in YPG de Syrische variant van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Het rechtvaardigt het offensief met het argument dat het zo “terrorisme” bestrijdt. Nu Afrin dus onder controle is, ziet Erdogan in Tell Rifaat een nieuw doelwit om aan te pakken in zijn strijd tegen de YPG.