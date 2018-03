Nu Afrin onder controle is: Erdogan duidt volgend doelwit aan van Turkse legeroperatie in Syrië IVI SI

25 maart 2018

17u38

Bron: Belga 7 De stad Tell Rifaat, een 40-tal kilometer ten noorden van Aleppo, is - na de inname van Afrin - het volgende doelwit van de Turkse militaire operatie tegen een Koerdische militie in het noorden van Syrië. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd.

"Bij Gods wil zullen we ervoor zorgen dat deze operatie haar doel bereikt door binnen afzienbare tijd de controle te verwerven over Tell Rifaat", zei Erdogan in Trabzon, aan de Zwarte Zee.

Eerder vandaag raakte bekend dat het Turkse leger Afrin sinds vorige week, na twee maanden strijd, volledig onder controle heeft. De inwoners kunnen terugkeren naar hun huizen en zullen daarbij geholpen worden, zo klonk het in een mededeling van de Turkse generale staf.

Koerdische militie

De Turkse troepen namen op 18 maart met de hulp van Syrische bondgenoten de enclave Afrin in het noorden van Syrië in en verdreven er de Koerdische militie YPG na een offensief dat twee maanden eerder begonnen was. YPG wordt door Ankara als een "terroristische" militie bestempeld, maar is een kostbare bondgenoot van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten in de strijd tegen de jihadistische groep IS (Islamitische Staat).

Meteen na de inname van Afrin zei president Erdogan bereid te zijn het offensief tegen de Koerdische militie uit te breiden naar andere zones in het noorden van Syrië. "We zetten dit proces voort tot de corridor van Manbij, Ayn al-Arab (Kobani), Tell Abyad, Ras al-Ayn en Kamishli volledig vernietigd is", waarschuwde Erdogan. Ankara staat vijandig tegenover de autonomie die de Koerden de facto in Syrië verworven hebben in grote gebieden bij de Turkse grens.