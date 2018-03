NRA klaagt staat Florida aan voor scherpere wapenwet "die jongeren en vrouwen discrimineert" lva

10 maart 2018

02u46

Bron: Belga 0 De National Rifle Association (NRA), de lobbygroep van de Amerikaanse wapenindustrie, klaagt de staat Florida aan omdat het strengere wapenregels heeft ingevoerd. De NRA ziet daarin een discriminatie van jongeren en vrouwen.

De NRA haalt het grof geschut boven nu de Republikeinse gouverneur Rick Scott gisteren een nieuwe wet ondertekende, drie weken na de schietpartij aan een middelbare school in Miami waarbij zeventien doden vielen. De minimumleeftijd voor de aankoop van wapens komt daardoor op 21 jaar te liggen. Ook krijgt de politie meer bevoegdheden om wapens in beslag te nemen. Leerkrachten zullen bovendien uitgerust worden met wapens om schutters af te schrikken en zich te verdedigen bij mogelijke schietpartijen.

Maar de NRA meent dat de wet "een belediging" is voor het Tweede Amendement van de grondwet. "Het ontneemt gezagsgetrouwe volwassenen van 18 tot 21 jaar volledig het recht om wapens te houden en te dragen." De NRA meent ook dat de wet "bijzonder beledigend is voor jonge vrouwen, want vrouwen tussen 18 en 21 jaar zijn veel minder geneigd tot gewelddadige misdaad dan oudere leden van de bevolking".

Het Huis van Afgevaardigden in Florida keurde de beslissing eerder deze week goed, ondanks protest van de machtige lobbygroep. Maar activisten menen dat de nieuwe wet nog niet ver genoeg gaat.

