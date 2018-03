NRA heeft er alle vertrouwen in: Trump staat weer aan onze kant Debat zet wapenverkoop VS onder druk TT

02 maart 2018

11u12

Bron: Reuters, The Guardian, The Huffington Post 1 Wat is Donald Trumps positie nu eigenlijk tegenover de NRA? Nadat hij de machtige wapenlobby woensdag in het openbaar uitdaagde, zegt de toplobbyist van de National Rifle Association nu dat de president helemaal "geen wapencontrole wil". Chris Cox suggereert daarmee dat de president zijn kar opnieuw gedraaid heeft. Zowel voor als achter de schermen lijkt een schimmig schaakspel gaande, waarbij verklaringen voor de tv-camera's niet noodzakelijk overeenkomen met wat er binnenskamers wordt gezegd, integendeel.

Cox, die aan het hoofd staat van de lobbygroep van de NRA, had gisterenavond een ontmoeting met Trump en vicepresident Mike Pence. Het Witte Huis wilde na afloop van de vergadering weinig kwijt over de inhoud, maar volgens Cox staan beide Republikeinen helemaal aan hun kant. Hij tweette na afloop over de "geweldige ontmoeting": "We willen allemaal veilige scholen, mentale gezondheidshervorming en geen wapens meer bij gevaarlijke mensen. De president en de vicepresident steunen het Tweede Amendement, een correcte procedure en willen geen wapencontrole."

Trump hield het op Twitter bij "Goeie (geweldige) meeting in het Oval Office met de NRA!".

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA Chris Cox(@ ChrisCoxNRA) link

"NRA lijkt enorme macht over jullie te hebben"

In hoeverre Cox' uitspraken stroken met de waarheid of enkel bedoeld zijn om de NRA-achterban te paaien, is onduidelijk. Als ze kloppen, lijkt het er alvast op dat Trump zijn kar op een dag tijd opnieuw gedraaid heeft. Woensdag nog sprak hij zich tijdens een uur durende vergadering met parlementsleden, die live op tv werd uitgezonden, bijzonder kritisch uit over de NRA. "Sommigen van jullie lijken enorme schrik te hebben van de NRA. Zij lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij. Ik heb ze niet nodig", zei Trump. De NRA steunde Trump tijdens zijn verkiezingscampagne met 30 miljoen dollar aan donaties.

Good (Great) meeting in the Oval Office tonight with the NRA! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Hij riep de Congresleden op "groot te denken" bij het uitwerken van een strengere wapenwet. Zo opperde hij het idee de politie toe te laten meteen de wapens af te nemen van "gevaarlijke mensen" en daar pas later een rechterlijk bevel voor te vragen. Trump zegt sinds de schietpartij in Florida, waarbij 17 doden vielen, ook dat hij de minimumleeftijd voor het aankopen van semi-automatische wapens wil verhogen naar 21 jaar. De NRA is radicaal tegen beide voorstellen.

Het is ook onduidelijk hoe Trumps suggesties uiteindelijk onthaald zullen worden in het Congres, dat de echte macht in handen heeft om de wapenwetten te verstrengen. Normaal gezien zou het Witte Huis gisteren een lijst vrijgeven met alle voorstellen van de president, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Verkoop onder druk

Ondertussen staat de wapenhandel in de Verenigde Staten onder druk. Het wapendebat en de uitlatingen van Trump, doen de handel geen goed. Wapenfabrikant American Outdoor Brands spreekt van "nieuwe, lagere verkoopniveaus". Het bedrijf dat al 166 jaar lang vuurwapens maakt van het merk Smith & Wesson zet zich schrap voor moeilijke tijden en branchegenoten voelen dezelfde druk.

Onder Trumps voorganger Barack Obama vierden wapenfabrikanten hoogtijdagen. Consumenten kochten groots in uit vrees voor strengere regels. Na de verkiezingswinst van Trump ebde die vrees wat weg en zakten de verkopen in.

American Outdoor zakte dit jaar al 27 procent op de beurs en vorig jaar verloor het bedrijf 39 procent van zijn beurswaarde. Concurrent Remington vroeg zelfs al faillissement aan.

Na de schietpartij waarbij zeventien mensen omkwamen verbraken meerdere bedrijven hun jarenlange band met de machtige wapenlobbyorganisatie NRA. Ook verhoogde de grote winkelketen Walmart zijn leeftijdsgrens voor de verkoop van wapens en munitie naar 21 jaar. Ook andere ketens scherpten hun beleid ten aanzien van wapenverkoop aan.